Irak-Türkiye İlişkileri Umut Veriyor - Son Dakika
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Irak-Türkiye İlişkileri Umut Veriyor

Irak Başbakanı danışmanı, Kalkınma Yolu Projesi'nin iki ülke için ekonomik faydalar sunacağını ifade etti.

23.10.2024 11:16
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı??????? Fadi eş-Şammari, Irak- Türkiye ilişkilerinin "umut verici" olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki en önemli stratejik işbirliğinin ekonomik köprü rolü üstelenen Kalkınma Yolu Projesi olduğunu söyledi.

Şammari, Irak-Türkiye ilişkilerinin geleceğini, Kalkınma Yolu Projesi'ni ve Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların Irak'a etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Irak-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda gözle görülür biçimde geliştiğini belirten Şammari, iki ülke arasında istikrar ve yatırımı sağlayacak ekonomik ve güvenlik anlaşmalarının imzalandığını ifade etti.

"Irak ve Türkiye ortak tehlikelere karşı birlikte çalışıyor"

"Güvenlik alanında terörle mücadele ve sınır güvenliğinin sağlanmasında Irak ve Türkiye ortak tehlikelere karşı birlikte çalışıyor." diyen Şammari, ekonomik alandaki işbirliğini ise şöyle değerlendirdi:

"Irak ile Türkiye arasında ekonomik, enerji ve ticaret alanlarındaki ortak projeler de olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu da iki ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine vesile olur, ortak ticaret hacmini artırır. Su konusunda da büyük ilerleme kaydedildi. Bağdat ve Ankara, iki tarafın da payını garantiye almak için çaba harcıyor."

"Irak-Türkiye ilişkilerinin geleceği umut verici"

Irak ile Türkiye arasındaki "en önemli stratejik proje" olarak nitelendirdiği Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin Şammari, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında en önemli stratejik proje, Kalkınma Yolu Projesi'dir. Bu proje Irak ile Türkiye'yi birbirine bağlayan ekonomik bir köprüdür. Bu ayrıca ticaret ve ulaşımda da yeni ufuklar açacak. Bu yol, malların dolaşımını artırarak ve ticari iletişimi kolaylaştırarak her iki ülkeye de fayda sağlayacak. Bu da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına ve halkların yaşam standardının yükseltilmesine katkıda bulunacak.

Kalkınma Yolu Projesi, işbirliği ve entegrasyona yönelik yeni ufuklar açması sebebiyle Irak'ın komşularıyla ekonomik bağlarını güçlendirme yolculuğunda cesur bir adımdır. Çevredeki bölgesel gerilimlere rağmen, iddialı bir hükümet vizyonu ve sağlam bir iradeyle desteklenen bu projenin uygulanmasında ilerlemeye yönelik yenilenmiş bir umut var. İlgili ve yetkili makamlar, yolun inşasına ilişkin lojistik gereklilikleri tamamlamaya çalışıyor. Yatırım projelerine kapsamlı koruma sağlayan profesyonel güvenlik güçleri sayesinde de iç güvenlik güçlendirilecek. Irak'ın yaşadığı büyük istikrar, iddialı hedeflere ulaşmasını sağlayan güçlü bir dayanağı temsil ediyor.

Genel olarak, bölgede istikrar ve kalkınmanın sağlanmasına odaklanarak çeşitli alanlarda işbirliğinin devam etmesi sebebiyle Irak-Türkiye ilişkilerinin geleceği umut vericidir. Bu da iki ülke arasındaki zorluklarla mücadelede ortaklığın gücünü artırmaktadır."

Irak, İsrail'in bölgede yaymaya çalıştığı çatışma ortamına dahil olmak istemiyor

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şammari, şöyle konuştu:

"Irak, işgalci İsrail yönetiminin genişletmeye çalıştığı çatışma sarmalına girmekten yavaş ve sakin bir şekilde kaçınmanın yollarını arıyor. Çabalarını yeniden inşa ve istikrar kampanyasına odaklıyor."

"Irak, çatışma sarmalına girmekten kaçınıyor ve diyalog kanallarını açmaya çalışıyor"

Lübnan'da yaşananların sadece İsrail ile Hizbullah arasındaki bir çatışma olmadığını, bunun işgalci varlığın cani ölüm makinesine karşı birleşen Lübnan halkına yönelik açık bir saldırı olduğunu söyleyen Şammari, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu keskin gerginlik Lübnan sınırlarını aşıyor ve Irak dahil tüm bölgenin istikrarını tehdit edici dalgalar gönderiyor. Irak hükümeti, ülkenin yeni bölgesel çatışmalara sürüklenmesini önlemek için iç ve dış etkenleri kontrol ederek doğrudan ve dolaylı müzakerelere güvenerek akıllıca hareket ediyor. Irak hükümeti, ülkenin genel politikasını akıllıca şekillendirerek güvenlik ve istikrarın korunmasında önemli bir konuma sahip. Artan bölgesel zorlukların ortasında hükümet, Irak'ı çatışma ortamına düşmekten kurtarmak için doğrudan ve dolaylı diyalog kanallarını açmaya çalışıyor. "

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak-Türkiye İlişkileri Umut Veriyor - Son Dakika

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