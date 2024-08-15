Irak ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Üst Seviyeye Çıktı

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Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak ve Türkiye arasındaki işbirliğinin artık üst seviyeye çıktığını belirterek "Bundan mutluluk duyuyorum zira şu anda komiteler, komisyonlar hazırlanmış ve artık birbirinden ayrılmıştır. Bu, Irak ve Türkiye arasında artık tarihi bir gelişmedir." dedi.

Hüseyin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın ardından Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hüseyin, Fidan'a kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Irak ve Türk grubu arasında iki gün boyunca toplantıların yapıldığını kaydeden Hüseyin, "Bu tarihi ve önemli ziyaret, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarihi ve önemli ziyareti kapsamında taçlanmıştır. Başbakanımız Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde ve Iraklı yetkililerin hazır bulunmasıyla Irak sektöründeki diğer önemli taraflar ve Türk tarafından da katılımlarla bunların formülasyonu konusunda büyük gayretler gösterilmiştir." diye konuştu.

Hüseyin, mutabakat zabıtlarının yürürlüğe girilmesinin önem arz ettiğini belirterek mutabakat zabıtlarının takip edilmesi konusunda daimi komisyonun olacağını söyledi.

Irak ve Türkiye arasındaki işbirliğinin artık üst seviyeye çıktığını dile getiren Hüseyin, şöyle devam etti:

"Bundan mutluluk duyuyorum zira şu anda komiteler, komisyonlar hazırlanmış ve artık birbirinden ayrılmıştır. Bu, Irak ve Türkiye arasında artık tarihi bir gelişmedir. Su konusu, ticaret, ekonomik, elektrik konusu ve enerji konuları bütün çeşitleriyle petrol, gaz, turizm, kültür, sağlık, tarım, ulaştırma gençlik ve spor, eğitim, çalışma ve çalışma hizmetleri ve sosyal hizmetler bütün bunları kapsayacak şekildedir."

Hüseyin, iki ülke arasında güvenlik ve askeri ilişkilerin iki taraf arasında artık ileriye doğru adım attıklarını ve bu komisyonlar aracılığıyla amaçlarının ikili ilişkileri daha ileriye götürme olduğunu dile getirdi.

Komisyonların, mutabakat zabıtlarını eyleme dönüştürmek için çalışacaklarını kaydeden Hüseyin, "Bu komisyonların yanı sıra organize suç örgütleriyle özellikle de sınır aşan suç örgütleriyle nasıl mücadele edebiliriz konularını ele aldık. Bildiğiniz üzere iki ülke de birtakım saldırılara maruz kalmaktadır sadece terör saldırıları değil aynı zamanda organize suç örgütleri tarafından da tehdide maruz kalmaktadır özellikle kaçakçılık, yasadışı göç ve insan kaçakçılığı da söz konusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin, Irak'ın bir başka karşı koyması gereken sorunun narkotik sorunu olduğuna değinerek bu konuyla mücadele için mutlaka bir işbirliği olması gerektiğine işaret etti.

Bakan Hüseyin, Türk ve Irak tarafı olarak işbirliği çerçevesinde narkotik konusunun da ele alındığını belirtti.

Türkiye ve Irak arasında 15 yaş altı-50 yaş üstü grup için anlaşmaya varılan vize serbestisine ilişkin mutluluk duyduğunu söyleyen Hüseyin, söz konusu vize serbestisinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve Iraklıların Türkiye'deki yatırım ve turizm faaliyetlerinin artmasına katkı sağlayacağına işaret ederek bu girişim için teşekkür etti.

Hüseyin, "bazı örgütlerin" Irak toplumunu hedef aldığını belirterek "Bunlar Irak'ın siyasi gerçeğini ve şu anda genç olan siyasi demokratik sürecini de etkilemektedir, tehdit etmektedir." dedi.

Türkiye'de yaptığı "uzun soluklu açık görüşmelerden" mutlu olduğunu dile getiren Hüseyin, Başika Kampı ile ilgili hususların da ele alınarak net bir anlaşmaya varıldığına işaret etti.

Hüseyin, "Başika Kampı konusunda açık bir uzlaşıya vardık. Buna göre Başika Kampı, Irak eğitim karargahına dönüştürülecek. Sorumluluk da Irak silahlı kuvvetlerine ait olacak." diye konuştu.

Bakan Hüseyin ayrıca şunları kaydetti:

"Diğer bir konu ise PKK unsurlarının gerek Kandil'de gerek Mahmur'da, gerek Sincar'daki mevcudiyetiyle alakalıydı. Keza diğer şehirlerde de tabii bu unsurların mevcudiyetinin tehlike arz etmeleri gerek Kürdistan bölgesi (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) için gerek Irak'taki diğer şehirlere yönelik tehlike oluşturuyor. Bu uzantı tehlikelidir. Belirttiğimiz üzere bizim demokratik sürecimize ve Irak toplumuna tehdit oluşturuyor tehlike oluşturuyor zira bu mevcudiyet aslında yasa dışıdır."

Hüseyin PKK'nın, Ulusal Meclis tarafından, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde "yasaklılar listesine alındığını" belirterek "Federal mahkemeye de birtakım şikayetler de yönlendirerek, davalar açılarak bunun uzantısı paravanları olanlarla ilgili davalar açılmıştır ve federal mahkeme bu paravan tarafların da faaliyetlerini yasaklamıştır. Federal mahkemenin aldığı kararla bu örgütün, Irak sahasında faaliyet göstermesi ve Irak topraklarında faaliyet göstermesinin kabul edilir olmadığını sadece Irak toplumu değil, aynı zamanda partiler açısından ve bütün toplum açısından da kabul edilir olmadığını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

"Heniyye'nin Tahran'da suikasta maruz kalması nedeniyle bölge, şu anda neredeyse namlunun ucunda"

Toplantıda bölgede gerilimin artması ve Gazze'ye yönelik saldırıları da ele aldıklarını aktaran Hüseyin, Türkiye ve Irak'ın, ateşkesin sağlanması için çaba gösterdiklerini ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasını arzuladıklarını aktardı.

Hüseyin, Türkiye ve Irak'ın bakış açılarının mutabık olduğunu belirterek " İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta maruz kalması nedeniyle bölge, şu anda neredeyse namlunun ucunda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Irak'ın savaşlardan çok acı çektiğini hatırlatan Hüseyin, savaşlar neticesinde ülkenin altyapısının ve toplumunun tahrip edildiğini, halen bunun bedelini ödediklerini ve ilkesel olarak savaşlara karşı olduklarını kaydetti.

(Bitti)