Bolu'da Iraklı bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını başka bir erkekle görünce arbede çıkardı - Son Dakika
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Bolu'da Iraklı bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını başka bir erkekle görünce arbede çıkardı

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Bolu'da yaşanan olayda, Iraklı bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını başka bir erkekle görünce arbede çıkardı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, suça karıştığı ve huzuru bozduğu gerekçesiyle sınır dışı edilecek. Yaralanan diğer şahıs ise tedavi altına alındı. İlgili kişiler hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı, ancak kadın ve diğer erkek geçici sığınmacı statüsüyle Türkiye'de kalacaklar.

04.06.2024 19:31
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BOLU'da dini nikahla birlikte yaşadığı I.H.'yi (33) başka bir erkekle görüp, çıkan arbede sonrası gözaltına alınan Iraklı H.M. (27), suça karıştığı ve huzuru bozduğu gerekçesiyle sınır dışı edilecek.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu I.H.'nin, Iraklı A.M. (27) isimli erkekle eve girdiğini gören komşuları, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı H.M.'yi aradı. Telefonun ardından H.M., kadının kardeşi ile eve gitti. H.M., I.H.'yi, A.M. ile birlikte gördü. Çıkan arbedenin ardından A.M., üzerinde iç çamaşırıyla 3'üncü kat balkonundan atlayarak alt kattaki balkona düştü. İç çamaşırlı halde kalan A.M.'nin pantolonu, ekipler tarafından giydirildi. Yaralanan A.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KADIN İLE YARALANAN IRAKLI TÜRKİYE'DE KALACAK

A.M.'yi darbeden H.M., birlikte yaşadığı kadının kardeşi ve olay yerine gelerek taşkınlık çıkaran A.M.'nin babası, gözaltına alındı. 3 kişi hakkında suça karıştıkları ve huzuru bozdukları gerekçesiyle sınır dışı işlemi başlatıldı. İşlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yapılacak. I.H. ile A.M.'nin ise suça karışmadığı ve 'geçici sığınmacı' statüsü ile Türkiye'de kalacakları öğrenildi.

Bolu\'da Iraklı bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını başka bir erkekle görünce arbede çıkardı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Iraklı bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını başka bir erkekle görünce arbede çıkardı - Son Dakika

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