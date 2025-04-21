İran, ABD ile Müzakerelerde Bölge Ülkeleri ile Temas Halinde - Son Dakika
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İran, ABD ile Müzakerelerde Bölge Ülkeleri ile Temas Halinde

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İran, ABD ile müzakerelerde Basra Körfezi ülkeleri, Pakistan ve Türkiye ile sürekli istişarelerde bulunduğunu açıkladı.

21.04.2025 21:59
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- İran: "ABD ile müzakerelere ilişkin körfezi ülkeleri, Pakistan ve Türkiye ile temaslarımız sürüyor"

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin bölge ülkelerinin de bilgilendirildiğini söyleyerek, "İran ile ABD arasındaki görüşmeler kapsamında Basra Körfezi ülkeleri, Pakistan ve Türkiye ile yakın temaslarımız sürüyor, istişarelerimiz devam ediyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD ile sürdürülen dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekayi, İran'a uygulanan yaptırımların tamamının haksız ve yasa dışı olduğunu ve bu nedenle yaptırımlar arasında herhangi bir ayrım gözetmediklerini belirterek, "Nükleer anlaşma tecrübemiz de ortada. O süreçte yaşanan anlaşma ihlalleri göz önüne alındığında, her türlü müzakeredeki temel talebimiz yaptırımların somut ve etkili sonuçlar doğuracak şekilde kaldırılmasıdır. İran'ın ticaret ve bankacılık faaliyetlerini normal şekilde sürdürebilmesi gerekiyor. Güvence meselesi de eğer bir sonuca varılırsa bu sonucun kalıcı olacağından ve tarafların taahhütlerine uyacaklarından emin olmak amacıyla gündeme gelmektedir" dedi.

İran ile ABD arasında çarşamba günü yapılacak olan uzmanlar düzeyindeki görüşmeye değinen Bekayi, "Yaptırımlar, İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik asılsız endişelere dayandırılıyor oysa ortada endişe edilecek bir durum yok. Teknik görüşmelerde de anlaşma çerçevesinde belirlenen ayrıntılar ele alınacak" ifadelerini kullandı.

"Detaylar medyada tartışılmamalı"

Bekayi, müzakerelere ilişkin ortaya atılan detayların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunların yalnızca spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi. Bu tür bir sürecin ayrıntılarının medyada tartışılmasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Bekayi, "Henüz yolun çok başındayız. İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeler sadece nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı. Süreçte yalnızca bu başlıklar üzerinde müzakereler yürütülüyor" şeklinde konuştu.

"İkinci tur Maskat'ta"

Görüşmelerin yapıldığı yer ve bu konudaki tartışmalara da değinen Bekayi, "Önemsiz ayrıntılarla ilgili konuşmanın çok da uygun olduğunu düşünmüyoruz. Önemli olan, Umman'ın ev sahibi ve arabulucu olarak üstlendiği roldür. İkinci turun Maskat dışında bir yerde yapılması önerisi Umman'ın teklifi ve tarafların ortak onayıyla gerçekleşti. İtalya hükümeti de bu süreçte yapıcı bir iş birliği sergiledi. Bir sonraki tur ise hem teknik düzeyde hem de üst düzey müzakereciler arasında Maskat'ta yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Demokratlar ile Siyonist rejim arasında ilginç bir ittifak var"

ABD'deki iç gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Bekayi, "Tarihin ilginç çelişkilerinden biri de bir dönem müzakere sürecini başlatan ve savunan bir grubun, bugün bu sürece karşı çıkanlara dönüşmesi. Demokrat Parti, son haftalarda ABD'deki karar alıcılar ve başlayan sürece yönelik yanlış bir algı oluşturmak için yoğun bir çaba harcıyor. Demokratlar ile Siyonist rejim arasında, aslında birbirine zıt görüşlere sahip olmalarına rağmen, dikkat çekici bir ittifak oluşmaya başladı. Bu da müzakereleri engellemeye yönelik bir girişim" şeklinde konuştu.

"Tüm taraflarla temas halindeyiz"

ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin bölge ülkelerinin de bilgilendirildiğini söyleyen Bekayi, "İran ile ABD arasındaki görüşmeler kapsamında Basra Körfezi ülkeleri, Pakistan ve Türkiye ile yakın temaslarımız sürüyor, istişarelerimiz devam ediyor" diye konuştu. 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma'ya taraf olan ülkelerle de temas halinde olduklarını belirten Bekayi, "Anlaşmanın Avrupa'daki üç üyesi olan İngiltere, Almanya ve Fransa ile istişarelerde bulunduk. Çin ve Rusya ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki önemli üyesi ve İran'ın dostlarıdır. Görüşmeler başlamadan önce Rusya ve Çin'i de bilgilendirdik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yarın Çin'e resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

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Kaynak: İHA

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