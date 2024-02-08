İran, ABD'nin Bağdat'taki saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi - Son Dakika
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İran, ABD'nin Bağdat'taki saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi

İran, ABD\'nin Bağdat\'taki saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği İHA'lı saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirerek kınadı. Saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Kenani, ABD'nin bölgedeki eylemlerini yasa dışı ve tek taraflı saldırılar olarak nitelendirdi. Irak hükümeti ise ABD'nin saldırının tüm anlaşmaları baltaladığını ve güvenliği tehdit ettiğini ifade etti.

08.02.2024 23:49
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği İHA'lı saldırıyı "terör eylemi" şeklinde nitelendirerek şiddetle kınadı.

Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu eylemin, Irak'ın "ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olduğu değerlendirmesinde bulunarak uluslararası hukuk ve ilkelere aykırı olduğunu belirtti.

ABD'nin Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altında bulunan Ketaib Hizbullah'a bağlı komutanlardan Abu Bakır es-Saadi'yi hedef aldığı hava saldırısına tepki gösteren Kenani, "ABD CENTCOM terör gücünün Bağdat'taki saldırgan eylemi, Siyonist rejimin ( İsrail'in) mazlum Filistin halkına karşı işlediği suçlara verdiği tam desteğin devamı doğrultusunda gerçekleştirdiğini" ifade etti.

Kenani, Irak halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunarak "ABD'nin bu tür maceralarının devam etmesinin bölgesel ve uluslararası barışa ve güvenliğe karşı bir tehdit" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bölgedeki eylemlerini "yasa dışı ve tek taraflı saldırılar" olarak nitelendiren Kenani, saldırıların önlenmesi ve istikrarsızlığın genişlemesinin engellenmesi konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yanı sıra uluslararası toplumun da sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.

ABD'nin Irak'taki saldırıları

Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin dün Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 7 Şubat Çarşamba günü saat 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediğini ve (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Tahsin Hafaci ise yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına yaptığı saldırının Irak ve ABD arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirterek, "Irak'ın güvenliği ve selametini tehdit eden bu saldırıdan ABD ve koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

CENTCOM, bir süre önce, 3 Amerikalı askerin öldüğü, 40'tan fazla askerin yaralandığı ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse yapılan saldırıya karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik 2 Şubat'tan itibaren hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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