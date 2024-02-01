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İran, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım kararını kınadı - Son Dakika
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İran, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım kararını kınadı

İran, ABD\'nin Venezuela\'ya yaptırım kararını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırım kararını diğer ülkelere silah olarak kullandığını belirterek kınadı. İranlı Sözcü, bu tür eylemlerin uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu ve ülkelerin içişlerine müdahale anlamına geldiğini ifade etti. ABD'nin Venezuela'ya yaptırım kararı, muhalif lider Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesinin ardından alınmıştı.

01.02.2024 12:41
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin ekonomik yaptırımları diğer ülkelere silah olarak kullandığını belirterek, Venezuela'ya yönelik kararını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Kenani, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

"ABD'nin yaptırımları, diğer ülkelere karşı silah olarak kullanması, devletler, uluslar, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır." ifadelerini kullanan İranlı Sözcü, bu tür eylemlere başvurulmasının, ülkelerin içişlerine müdahale ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

ABD'nin Venezuela'ya yaptırım kararı

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) tarafından muhalif lider Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesinin ardından Washington yönetimi, bu ülke için askıya aldığı bazı yaptırımları yeniden yürürlüğe koyacağını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Venezuela ile altın sektöründe iş yapmak isteyen Amerikan firmalarına verilen lisansların iki hafta sonra (13 Şubat günü) askıya alınacağını, ülkede siyasi bir ilerleme olmaması halinde ise 14 Nisan'da sona erecek petrol ihracat lisanslarının süresinin o tarihten itibaren uzatılmayacağını belirtmişti.

TSJ, 27 Ocak'taki kararında, eski milletvekili ve muhalif lider Machado ile önde gelen muhalif liderlerden Henrique Capriles'e verilen 15 yıl siyasi yasak cezasını onamıştı.

Karara itiraz eden Machado, her durumda yarışacağını açıklamış, Nicolas Maduro hükümeti ise söz konusu kararın tamamen hukuki olduğunu ve tartışmaya açık olmadığını bildirmişti.

ABD yönetimi, 2019 yılında Maduro'nun ikinci dönem devlet başkanlığını kazanmasının ardından Venezuela'ya petrol yaptırımları uygulamaya başlamıştı.

Maduro'nun geçen yıl muhalefet ile yaptığı görüşmelerde 2024'te "serbest ve şeffaf seçimler yapılması konusunda" anlaşmaya varması üzerine söz konusu yaptırımlar Ekim 2023'te ABD tarafından askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

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