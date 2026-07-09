İran ABD Üslerine Saldırdı - Son Dakika
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İran ABD Üslerine Saldırdı

İran ABD Üslerine Saldırdı
09.07.2026 10:05
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İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki üsleri hedef aldı.

TAHRAN, 9 Temmuz (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerini hedef aldığını duyurdu.

İran'ın Press TV kanalında yayımlanan açıklamada, ABD'nin iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülükleri ihlal ettiği öne sürüldü. Açıklamada, misilleme saldırılarının ilk aşamasında Kuveyt'teki Camp Arifjan ve Ali el Salem Hava Üssü'ndeki önemli altyapı ve tesislerin yanı sıra Bahreyn'in Cufeyr ve Şeyh İsa bölgelerindeki ABD askeri üslerine saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin saldırılarını sürdürmesi halinde misillemelerin bölgedeki diğer ABD üslerini de kapsayacağı uyarısında bulunuldu.

ABD Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik iki gün aralıksız hava saldırısı düzenlediğini ve saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyir özgürlüğünü tehdit etme kapasitesinin zayıflatılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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