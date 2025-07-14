İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz

14.07.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek, "tetik mekanizmasını (snapback)" işletmesini çatışma ile eş değerde kabul edeceklerini ve karşılık vereceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek, "tetik mekanizmasını (snapback)" işletmesini çatışma ile eş değerde kabul edeceklerini ve karşılık vereceklerini söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback (tetik mekanizması)" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletme tehdidini değerlendiren Bekayi, "Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları taahhütlerini yerine getirmiş olsalardı bu tür durumlarla karşılaşmazdık ve İran da anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltma hakkını kullanmazdı." dedi.

Bekayi, İran'ın kendisini hala anlaşmanın üyesi olarak gördüğünü ve yükümlülüklerindeki azalmanın ABD ve diğer tarafların anlaşmayı açıkça ihlal etmelerine yanıt olarak geldiğini belirterek, Avrupalı tarafların kendilerinin de anlaşmada ciddi ihlaller yaptığını ve yükümlülüklerini yerine getiremediklerini söyledi.

Tetik mekanizmasının işletilmesinin İran'a karşı siyasi bir hamle ve çatışmayla eş değer olduğunu dile getiren Bekayi, bu durumda Tahran'dan uygun bir karşılık verileceğini ifade ederek, "Avrupalılar, tetik mekanizmasına başvurarak, esasen İran'ın nükleer meselesiyle ilgili devam eden diplomaside kendilerine bir rol görmediklerini ilan ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Sözcü, ABD ile nükleer müzakerelerin ne zaman yeniden başlatılacağı konusunda ise henüz bir zaman veya yer belirlenmediğini kaydetti.

???????Bekayi ayrıca, Almanya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerinde çifte standart uyguladıkları ve İsrail'in askeri saldırılarını destekledikleri iddiasıyla eleştirdi.

"İsrail'in saldırılarından en büyük zarar sivillere verildi"

Öte yandan bugünkü basın toplantısına İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend de katılarak bir konuşma yaptı. İsrail'in saldırılarından hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını gösteren Kolivend, saldırılarda sivillerin hedef alındığını söyledi.

En büyük zararın sivillere verildiğini dile getiren Kolivend, şöyle konuştu:

"Şehitler arasında 126 kadın ve 41 çocuk var ve bunların hiçbiri asker değil. Bu koşullar altında 5 çalışanımız şehit oldu ve doğrudan saldırıya uğradı. Ambulanslarımız saldırıya uğradı. Bunların hepsi Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlalidir. Kızılay helikopteri de hedef alındı, bu da dört Cenevre Sözleşmesi'ne aykırıdır ve hiç kimsenin sağlık ekiplerine ve sivillere saldırma hakkı yoktur."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Güvenlik, tahran, Güncel, Sözcü, Hukuk, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı 3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
12:52
İki ilçe birbirinden ayrılıyor Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
12:11
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
22:21
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
22:19
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı
Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 14:38:15. #7.11#
SON DAKİKA: İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.