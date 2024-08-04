İran Cumhurbaşkanı İsrail'in Hamas liderine düzenlediği suikastı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Cumhurbaşkanı İsrail'in Hamas liderine düzenlediği suikastı kınadı

İran Cumhurbaşkanı İsrail\'in Hamas liderine düzenlediği suikastı kınadı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlediği suikastı kınayarak, bu eylemin cevapsız kalmayacağını belirtti. Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin İsrail'in saldırılarına karşı ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.

04.08.2024 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye İran'da düzenlediği suikastın "cevapsız kalmayacak büyük bir hata" olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti.

Görüşmede, İran'da resmi misafir olarak bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye suikastın uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Pezeşkiyan, suikastı "İsrail rejiminin cevapsız kalmayacak büyük bir hatası" olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak." ifadesini kullandı.

İran'ın dış politikasının bölgede ve dünyada istikrarı öncelediğini belirten Pezeşkiyan, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarının durdurulması için İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.

İran ile Ürdün arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin müzakerelerin süratle tamamlanmasından memnun olduğunu dile getiren İran Cumhurbaşkanı, iki İslam ülkesinin dostluk ve yapıcı işbirliğinin bölge halklarının çıkarına olduğunu belirtti.

Safedi de Ürdün Kralı Abdullah'ın selam ve başarı dileklerini Pezeşkiyan'a ileterek, ülkesinin İran ile iyi ilişkilerden yana olduğunu kaydederek, "Ürdün, Siyonist rejimin Gazze'deki vahşice saldırganlığını başından beri kınadı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Heniyye'ye düzenlediği suikastı da kınadıklarını söyleyen Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suikastla bölgedeki çatışmaların kapsamını genişletmek istediğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Mesud Pezeşkiyan, İsmail Heniyye, İsrail, İran, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı İsrail'in Hamas liderine düzenlediği suikastı kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:13:51. #1.13#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı İsrail'in Hamas liderine düzenlediği suikastı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement