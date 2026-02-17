İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Toplumsal olaylar, tarafların en az zarar göreceği şekilde yönetilmelidir" - Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Toplumsal olaylar, tarafların en az zarar göreceği şekilde yönetilmelidir"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Toplumsal olaylar, tarafların en az zarar göreceği şekilde yönetilmelidir"
17.02.2026 11:01
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede toplumsal memnuniyetsizlik ortaya çıktığında bunun krize dönüşmeden önlenmesi gerektiğini ve tarafların en az zarar göreceği şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'daki Polis Akademisi mezuniyet törenine katılan Pezeşkiyan, son olaylar çerçevesinde emniyet güçlerinin toplumsal gösterilere müdahalesine ilişkin konuştu.

Emniyet mensuplarının görev ve müdahale sahalarında canlarının tehlikeye girmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Pezeşkiyan, "Toplumda bir facia, memnuniyetsizlik, sorun ya da yoldan çıkma meydana geldiğinde, bu durumu krize dönüşmeden ilk aşamalarda kontrol altına almalı, önlemeli ve çözümü için çaba göstermeliyiz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, emniyet güçlerinin olayları kendilerine ve başkalarına zarar vermeden yönetebilmelerini sağlamak için modern ve teknolojik araçlarla donatılmaları gerektiğini belirterek "Toplumsal olaylar, tarafların en az zarar göreceği şekilde yönetilmelidir." ifadelerini kullandı.

Emniyet personelinin görev ve müdahale alanında can güvenliğinin tehlikeye girmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Olayların yönetimi, toplumsal düzensizlik çıkaranların sağlıklı bir şekilde yakalanarak hukuki işlem için yargı makamlarına teslim edilmesini sağlayacak şekilde olmalıdır." dedi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde, güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 15 Şubat'taki açıklamasında, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 214'ü emniyet görevlisi 7 bin 10 olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Mesud Pezeşkiyan, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, İran

