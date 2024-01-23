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İran'da Mahsa Emini gösterileri sırasında öldürme suçlamasıyla yargılanan Muhammed Kubadlu idam edildi - Son Dakika
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İran'da Mahsa Emini gösterileri sırasında öldürme suçlamasıyla yargılanan Muhammed Kubadlu idam edildi

İran'da 2022'deki Mahsa Emini gösterileri sırasında bir polisi öldürme suçlamasıyla yargılandığı Devrim Mahkemesi'nde ölüm cezasına çarptırılan 24 yaşındaki Muhammed Kubadlu adlı hakkında verilen idam kararı infaz edildi. Kubadlu, Tahran eyaletine bağlı Ribatkerim ilçesinde gerçekleşen gösteriler sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmek ve 5 polisi yaralamakla suçlanmıştı. İnfaz, Yargıtay'ın idam kararını onamasının ardından gerçekleştirildi.

İran\'da Mahsa Emini gösterileri sırasında öldürme suçlamasıyla yargılanan Muhammed Kubadlu idam edildi
23.01.2024 - 09:39,
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İran'da 2022'deki Mahsa Emini gösterileri sırasında bir polisi öldürme suçlamasıyla yargılandığı Devrim Mahkemesi'nde ölüm cezasına çarptırılan 24 yaşındaki Muhammed Kubadlu adlı hakkında verilen idam kararı infaz edildi.

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, Tahran eyaletine bağlı Ribatkerim ilçesinde 2022'deki gösteriler sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmek, 5'ini de yaralamakla suçlanan Kubadlu idam edildi.

İnfazın, daha önce idam kararını bozan Yargıtay'ın kararı onamasının ardından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Suçlamalar ve yargı süreci

Muhammed Kubadlu, 21 Eylül 2022'de Tahran eyaletine bağlı Ribatkerim ilçesindeki protestolar sırasında gösterilere müdahale eden polis memuru Ferid Kerempur'u araçla ezerek öldürmek ve 5 polisi yaralamakla suçlanmıştı.

Tahran Devrim Mahkemesi'nde yargılanan Kubadlu'nun, halka açık yapılan duruşmalar sırasında söz konusu suçu işlediğine dair ifadeleri devlet televizyonunda yayımlanmıştı. Buna karşılık sanığın mahkemede avukatı olmadan ifade verdiğine dair iddialar, bazı haber kaynaklarında yer almıştı. Uluslararası Af Örgütü de "Kubadlu'nun işkence altında itirafa zorlandığını ve yargılama sürecinin temelde kusurlu olduğunu" öne sürmüştü.

Kubadlu, 29 Ekim 2022'de mahkemede "muharebe" suçundan idama mahkum edilmişti. İdam kararının ardından sanığın avukatının temyiz başvurusunda bulunduğu bildirilmişti.

Yargıtay, 26 Temmuz 2023'te Kubadlu hakkındaki kararı bozmuş ve yeniden yargılama kararı almıştı.

Kubadlu'nun avukatları, dün infaz kararının tebliğ edilmesinin ardından sosyal medyada paylaştıkları ve ülke basınına yaptıkları açıklamalarda, müvekkilleri hakkında Yargıtay tarafından yeniden yargılama kararı çıkarıldığına dikkati çekerek, bu nedenle infaz kararının hukuki olmadığını savunmuştu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararı veriliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İran'da Mahsa Emini gösterileri sırasında öldürme suçlamasıyla yargılanan Muhammed Kubadlu idam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da Mahsa Emini gösterileri sırasında öldürme suçlamasıyla yargılanan Muhammed Kubadlu idam edildi - Son Dakika
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