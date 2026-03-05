İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran\'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
05.03.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın gözü ABD/İsrail - İran savaşına çevrilmiş durumda... Bölgede sıcak savaş her geçen gün artarken, çatışmalar dünyanın farklı bölgelerine sıçradı. İran'da ise 6 günlük bilanço hayli ağır: 1230 ölü...

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, 28 Şubat sabahından itibaren İran'a yönelik ortak saldırı başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı saldırıları "önleyici operasyon" olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump da İran'a karşı "büyük bir operasyon" başlatıldığını açıkladı.

PEŞ PEŞE BÜYÜK KENTLER HEDEF ALINDI

Saldırılar kapsamında başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. Gelişmelerin ardından İsrail ve İran hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede sirenler çalarken halka sığınaklara gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

İRAN'DAN FÜZE VE İHA SALDIRISI

İran ordusu, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ayrıca Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. Bahreyn'deki ABD donanma üssünün de saldırılarda vurulduğu bildirildi.

CAN KAYBI 1230'A ULAŞTI

Altı gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1230'a yükseldiği açıklandı. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ederken, çatışmaların sürmesi halinde can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 123456 123456:
    Allah rahmet eylesin mekanılerı cennet olsun 7 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    katilleri belli bunlarin yargilanmali bunlar 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:52:09. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.