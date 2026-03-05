İran\'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, 28 Şubat sabahından itibaren İran'a yönelik ortak saldırı başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı saldırıları "önleyici operasyon" olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump da İran'a karşı "büyük bir operasyon" başlatıldığını açıkladı.

PEŞ PEŞE BÜYÜK KENTLER HEDEF ALINDI

Saldırılar kapsamında başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. Gelişmelerin ardından İsrail ve İran hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede sirenler çalarken halka sığınaklara gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

İRAN'DAN FÜZE VE İHA SALDIRISI

İran ordusu, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ayrıca Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. Bahreyn'deki ABD donanma üssünün de saldırılarda vurulduğu bildirildi.

CAN KAYBI 1230'A ULAŞTI

Altı gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1230'a yükseldiği açıklandı. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ederken, çatışmaların sürmesi halinde can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.