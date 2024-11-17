İran\'dan Musk ve İravani Görüşmesi Yalanlaması

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TAHRAN, 17 Kasım (Xinhua) -- İran, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani'nin ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yakın danışmanlarından milyarder iş insanı Elon Musk ile görüştüğü yönündeki haberleri yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bu açıklamayı cumartesi günü resmi haber ajansı İRNA'ya verdiği bir söyleşide yaptı. ABD medyasında iki gün önce yer alan bir haberde, Musk'ın pazartesi günü New York'ta İravani ile bir araya gelerek Tahran ile Washington arasındaki "gerilimi azaltma yollarını" görüştüğünü iddia eden ve ismi belirtilmeyen iki İranlı yetkilinin açıklamalarına yer verilmişti.

Bekayi, bu iddiaları kesin bir dille reddederek ABD medyasında "geniş" yer bulmasına da şaşırdığını söyledi.