İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız su altı aracını ele geçirdik - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız su altı aracını ele geçirdik

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı\'nda ABD\'ye ait insansız su altı aracını ele geçirdik
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD ordusunun "en modern, akıllı" insansız su altı araçlarından birini Hürmüz Boğazı girişinde ele geçirdiklerini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'nın girişinde ABD'ye ait gelişmiş Dive-LD insansız su altı aracını ele geçirdiğini açıkladı. Pentagon ise aracın bir gün önce bölgesel sularda araştırma görevi yürütürken arızalandığını belirtti ancak İran tarafından ele geçirilip geçirilmediğine ilişkin doğrudan doğrulama yapmadı.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilime yeni bir gelişme eklendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD'ye ait gelişmiş bir insansız su altı aracını ele geçirdiğini duyurdu.

İRAN: KARMAŞIK BİR OPERASYONLA ELE GEÇİRDİK

Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre operasyon Hürmüz Boğazı'nın girişinde gerçekleştirildi. İran tarafı, aracın "karmaşık bir istihbarat ve operasyonel faaliyet" sonucunda kontrol altına alındığını bildirdi.

İran'ın yayımladığı görüntülerde su altı aracının bütün halde olduğu ve görünür ciddi bir hasar taşımadığı görülüyor.

ABD'NİN DIVE-LD ARACI

İran medyası ele geçirilen aracın, ABD merkezli savunma şirketi Anduril tarafından geliştirilen Dive-LD olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 5,8 metre uzunluğundaki otonom su altı aracı; istihbarat ve gözetleme, deniz tabanının haritalandırılması, mayın karşı tedbirleri ile deniz altındaki kablo ve boru hatlarının incelenmesi gibi görevlerde kullanılabiliyor.

PENTAGON: ARAÇ ARIZALANDI

Pentagon ise bir su altı aracının bir günden uzun süre önce bölgesel sularda araştırma görevi sırasında arızalandığını açıkladı.

ABD tarafı aracın eski bir model olduğunu, hassas veri toplamadığını ve gizli sonar veya radar ekipmanı taşımadığını savundu. Pentagon açıklamasında İran'ın aracı ele geçirdiği iddiasını doğrudan doğrulamadı. Reuters da İran'ın iddiasını bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

İHA KONUSUNDA KAYNAKLARDA ÇELİŞKİ VAR

İran kaynakları aynı gün Hürmüz Boğazı üzerinde bir ABD İHA'sının da düşürüldüğünü duyurdu. Ancak İHA'nın modeli konusunda kaynaklar arasında farklılık bulunuyor. Xinhua/Sepah News aktarımında MQ-9 Reaper denilirken, Anadolu Ajansı'nın Fars'a dayandırdığı haberinde MQ-1 olarak geçiyor. Bu nedenle model kesinleştirilmeden verilmesi daha güvenli.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Teknoloji, 9 Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız su altı aracını ele geçirdik - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız su altı aracını ele geçirdik - Son Dakika
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