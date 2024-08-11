İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak sınırı yakınlarında tatbikat başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batısında Irak sınırı yakınlarında tatbikat başlattığını duyurdu.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasr-ı Şirin ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başlatılan tatbikat, "silahlı kuvvetlerin savaşa hazır olma düzeyini artırmak" amacıyla yapılıyor.
Tatbikat, 13 Ağustos'a kadar devam edecek.
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