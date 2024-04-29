İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'deki Filistin dayanışma gösterisine destek verdi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'deki Filistin dayanışma gösterisine destek verdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD\'deki Filistin dayanışma gösterisine destek verdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dünya kamuoyunun İsrail'in Gazze soykırımı karşısında uyandığını belirterek, ABD'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi. Kenani, ABD polisinin öğrencilere uyguladığı şiddeti eleştirirken, İran'ın iki devletli çözüme yaklaşımını net bir şekilde açıklamadı.

29.04.2024 14:41
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dünya kamuoyunun İsrail'in Gazze soykırımı karşısında uyandığını belirterek, ABD'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Kenani, "ABD üniversitelerinde tanık olduğumuz şey; dünya kamuoyunun Filistin meselesine karşı uyanışını, İsrail'in Gazze'de ABD ve bazı Avrupa devletlerinin desteğiyle gerçekleştirdiği soykırıma yönelik toplumsal nefretin kapsam ve derinliğini göstermektedir." dedi.

ABD polisinin öğrencilere uyguladığı şiddeti eleştiren Kenani, "Polis ve şiddetle protestocuları susturmak mümkün değil. İran, öğrencilerin taleplerine karşı polisin muamelesini hiçbir şekilde kabul etmiyor, endişe verici buluyor ve uluslararası toplumun bu konuyla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor." şeklinde konuştu.

İran'ın, iki devletli çözüme yaklaşımı

Bir gazetecinin "İran'ın, iki devletli çözüme bakışı nedir?" sorusunu net bir şekilde cevaplandırmayan Kenani, İsrail'in bölgedeki güven ve istikrar sorununun merkezi olduğunu söylemekle yetindi.

Kenani, "Siyonist rejim (İsrail) bölgedeki krizin merkezidir. Siyonist rejim kaldırılmazsa bu istikrarsızlık devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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