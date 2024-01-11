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İran, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını destekliyor - Son Dakika
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İran, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını destekliyor

İran, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklediğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, Filistin ulusunun savunulmasına yönelik uluslararası hukuka dayanan eyleme destek verdiğini belirtti. İran, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı işlediği suçları vurgulayarak uluslararası topluma güçlü destek çağrısında bulundu. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası kurum ve kuruluşlara acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davası ise Uluslararası Adalet Divanı'nda devam ediyor.

İran, Güney Afrika\'nın İsrail\'e karşı açtığı soykırım davasını destekliyor
11.01.2024 - 09:19,
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İran, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran, Güney Afrika'nın Filistin ulusunun savunulmasına yönelik uluslararası hukuka dayanan "sorumlu, cesur ve onurlu" eylemine desteğini bildirdi.

Gazze'de işlenen suçların faillerinin hesap vermesini sağlamak için uluslararası topluma güçlü destek olma çağrısında bulunan İran, İsrail'in soykırım dahil Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı tüm uluslararası hukuku ihlal eden suçlar işlediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlara, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının tamamen durdurulması için acil adımlar atma çağrısında bulundu.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11 Ocak'taki duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine ihtiyati tedbirlerin gerekliliğine ilişkin sunumlarını yapacak.

Duruşmanın bugün başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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