İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası ABD üslerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldıran İran ordusunun son hedefi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu.

"İKİ FÜZE FIRLATILDI"

İngiltere Savunma Bakanı, İngiliz askerlerinin konuşlandığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki füze fırlatıldığını aktardı. Açıklamada, "Binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Kıbrıs'a iki füze fırlatıldı. Füzeler ve İran insansız hava araçları, Bahreyn'deki bir üssümüzde kuvvetlerimizin sadece birkaç yüz metre uzağına düştü" denildi.

İran'ın füzeleri, bu saldırıyla Avrupa Birliği (AB) sınırlarının içine girmiş oldu.

ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR

İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine başlattığı saldırılar sürüyor. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef alındığı kaydedildi. Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

