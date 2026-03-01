İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu - Son Dakika
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
01.03.2026 12:49
İngiltere Savunma Bakanı, "Binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki füze fırlatıldı" açıklamasında bulundu. Dünden beri Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alan İran'ın füzeleri, bu saldırıyla Avrupa Birliği sınırlarının içine girmiş oldu.

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası ABD üslerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldıran İran ordusunun son hedefi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu.

"İKİ FÜZE FIRLATILDI"

İngiltere Savunma Bakanı, İngiliz askerlerinin konuşlandığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki füze fırlatıldığını aktardı. Açıklamada, "Binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Kıbrıs'a iki füze fırlatıldı. Füzeler ve İran insansız hava araçları, Bahreyn'deki bir üssümüzde kuvvetlerimizin sadece birkaç yüz metre uzağına düştü" denildi.

İran'ın füzeleri, bu saldırıyla Avrupa Birliği (AB) sınırlarının içine girmiş oldu.

ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR

İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine başlattığı saldırılar sürüyor. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef alındığı kaydedildi. Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

Avrupa Birliği, Orta Doğu, İngiltere, Güncel, İran

Son Dakika Güncel İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ankara21 Ankara21:
    Bu çok güzelll 41 1 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Allah müminlerle beraberdir, direniş erlerine SELAM OLSUN. 3 0
  • Hmd571632 Hmd571632:
    helal olsun kılıcınız keskin olsun Allah ım yar ve yardımcınız olsun 36 1 Yanıtla
  • M12bingöl M12bingöl:
    takdire Şahan 24 2 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Şayan 7 1
    mcakiralp_2024 mcakiralp_2024:
    gökbakar 0 0
    2bhnbzftfn 2bhnbzftfn:
    Şâyan ?? 0 0
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Allah müminlerele beraberdir, direniş erlerine SELAM OLSUN. 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
SON DAKİKA: İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu - Son Dakika
