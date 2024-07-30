İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, kaçak yakıt taşıyan bir petrol tankerine el koydu

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TAHRAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin kuzeyinde 700.000 litrenin üzerinde kaçak yakıt taşıyan yabancı bir petrol tankerine el koydu.

İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun resmi haber kanalı Sepah News'in Pazartesi günü bildirdiğine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yerleşik Iraklı bir kişiye ait Togo bandıralı "Pearl G" adlı tankere Cuma günü sabah saatlerinde mahkeme emriyle İslam Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın üçüncü bölge kuvvetleri tarafından el konuldu.

Haberde el konulduğu sırada tankerin, Araş Petrol Sahası yakınlarında İranlı gemilerden kaçak yakıt ikmali yapmakta olduğu belirtildi.

Petrol tankeri mürettabıyla birlikte İran'ın güneybatısındaki Huzistan vilayetinde bulunan İmam Humeyni Limanı'na götürüldü. Hindistan vatandaşı olan 9 mürettebat ise gözaltına alındı.

İran'da hükümetin yakıt fiyatlarına yönelik sübvansiyonları yüzünden ülke dışına yakıt kaçırmak karlı bir iş olarak görülüyor. İran donanma kuvvetleri son birkaç yıldır kaçak yakıt taşıyan çok sayıda gemiye el koydu.