İran, İsrail Ajanlarının Dron Atölyesine Baskın Düzenledi

İran güvenlik güçleri, başkent Tahran'da tespit ettikleri İsrail ajanlarının dron üretim atölyesine baskın düzenledi.

Tespit edilen atölyeye ilişkin polis tarafından yayımlanan görüntülerde, atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcılar görüldü.

Atölyenin Tahran'ın hangi bölgesinde olduğu belirtilmezken görüntüler, " Polis, Siyonist saldırgan düşmanın intihar dron atölyesini tespit etti" başlığıyla servis edildi.

İsrail, İran'daki saldırılarının önemli bir kısmını ülke içindeki unsurları tarafından fırlatılan kamikaze dronlar ve mini füzelerle gerçekleştirmişti. Saldırılar sırasında Tahran, Kerec ve İsfahan kentlerinde İsrail ajanlarının dron üretim atölyelerine baskınlar düzenlenmişti.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.