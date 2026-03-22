İran-İsrail Gerginliği ve Spor Gelişmeleri

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?? İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 32. haftası; İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer, Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler, Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK, İstanbulspor-Sipay Bodrum FK ve Esenler Erokspor-Erzurumspor FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Van/13.00/Hatay/13.30/Iğdır/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor, Beşiktaş GAİN-Trabzonspor, Türk Telekom-Mersinspor ve Glint Manisa Basket-Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/18.00/Ankara/15.30/Manisa/20.30)

3- SMS Grup Efeler Ligi'nde 26. hafta ve son hafta maçları yapılacak. İstanbul Gençlik-Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Altekma ve Gebze Belediyespor-Fenerbahçe Medicana karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/14.00/Ankara/17.00/Antalya/Kocaeli/14.00)

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur rövanş maçında Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.

(Buzau/20.00)

5- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

(Bursa/17.00)

6- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'de ikinci ayak yarışı Brezilya'da yapılacak.

(Goiania/21.00)

