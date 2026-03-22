İran-İsrail Gerginliği ve Spor Gelişmeleri
İran-İsrail Gerginliği ve Spor Gelişmeleri

22.03.2026 00:10
İran'ın karşı ataklarıyla İsrail'in saldırıları izleniyor; Türkiye'de spor etkinlikleri gerçekleşecek.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?? İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 32. haftası; İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer, Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler, Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK, İstanbulspor-Sipay Bodrum FK ve Esenler Erokspor-Erzurumspor FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Van/13.00/Hatay/13.30/Iğdır/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor, Beşiktaş GAİN-Trabzonspor, Türk Telekom-Mersinspor ve Glint Manisa Basket-Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/18.00/Ankara/15.30/Manisa/20.30)

3- SMS Grup Efeler Ligi'nde 26. hafta ve son hafta maçları yapılacak. İstanbul Gençlik-Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Altekma ve Gebze Belediyespor-Fenerbahçe Medicana karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/14.00/Ankara/17.00/Antalya/Kocaeli/14.00)

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur rövanş maçında Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.

(Buzau/20.00)

5- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

(Bursa/17.00)

6- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'de ikinci ayak yarışı Brezilya'da yapılacak.

(Goiania/21.00)

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Adana’da para isteme tartışması kanlı bitti Adana'da para isteme tartışması kanlı bitti
Hülya Avşar’ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu

23:50
İran, İsrail’in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100’den fazla yaralı
İran, İsrail'in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100'den fazla yaralı
23:27
Geriye enkaz görüntüleri kaldı İran, İsrail’i harabeye çevirdi
Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İran, İsrail'i harabeye çevirdi
21:33
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:57
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü
