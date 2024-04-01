İran, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

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TAHRAN, 1 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Pazar günü erken saatlerde Gazze Şeridi'ndeki bir hastanede bulunan çadırları bombalayarak 4 Filistinliyi öldürüp, 17 kişiyi de yaraladığı kanlı saldırıyı kınadı.

Kenani, Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ettiğini belirterek söz konusu bombardımanın, İsrail'in "tüm uluslararası yasa ve düzenlemeleri hiçe sayan en yeni suçu" olduğunu kaydetti.

Filistinli görgü tanıkları ve kaynakların Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Deyr el-Belah kentindeki El Aksa Hastanesi'nin avlusunda yerinden edilmiş kişilerin ve gazetecilerin kaldığı çadırlara insansız hava aracıyla en az bir füze atıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023'te başlayan ve devam etmekte olan İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde toplam 32.782 Filistinli öldürüldü ve 75.298'den fazla kişi de yaralandı.