YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
İran, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

İran, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir hastanede bulunan çadırları bombalayarak 4 Filistinliyi öldürüp, 17 kişiyi yaralamasını kınadı. Sözcü, İsrail'in uluslararası yasaları hiçe sayan bu saldırının en yeni suçu olduğunu belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde toplamda 32.782 Filistinli öldü ve 75.298 kişi yaralandı.

01.04.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAHRAN, 1 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Pazar günü erken saatlerde Gazze Şeridi'ndeki bir hastanede bulunan çadırları bombalayarak 4 Filistinliyi öldürüp, 17 kişiyi de yaraladığı kanlı saldırıyı kınadı.

Kenani, Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ettiğini belirterek söz konusu bombardımanın, İsrail'in "tüm uluslararası yasa ve düzenlemeleri hiçe sayan en yeni suçu" olduğunu kaydetti.

Filistinli görgü tanıkları ve kaynakların Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Deyr el-Belah kentindeki El Aksa Hastanesi'nin avlusunda yerinden edilmiş kişilerin ve gazetecilerin kaldığı çadırlara insansız hava aracıyla en az bir füze atıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023'te başlayan ve devam etmekte olan İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde toplam 32.782 Filistinli öldürüldü ve 75.298'den fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, İran, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Konya'da İftar Sofralarının Vazgeçilmezi: Etlı Ekmek
    11:48 Konya'da İftar Sofralarının Vazgeçilmezi: Etlı Ekmek

    Konya'da Ramazan ayında yoğun ilgi gören etli ekmek, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. 35 yıllık etli ekmek ustası Abdullah Abışıklı, etli ekmek yapımının önemini vurgulayarak, Konya'nın etli ekmeğinin diğerlerinden farklı olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise etli ekmeği Konya'ya özgü bir lezzet olarak iftar sofralarında sıklıkla tükettiklerini söyledi.

  • Uzun Yola Çıkacak Araç Sürücülerine Bayram Öncesi Tavsiyeler
    11:48 Uzun Yola Çıkacak Araç Sürücülerine Bayram Öncesi Tavsiyeler

    Eskişehirli oto bakım ustası Ali Curu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde uzun yola çıkacak araç sürücülerine tavsiyelerde bulundu. Araçların bakımlarının yapılması ve yolcu güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini belirten Curu, lastik durumu, fren balataları, fren hidrolik sıvısı, motor yağı ve antifrizin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

  • Adana'da Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara eğitim verildi
    11:48 Adana'da Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara eğitim verildi

    Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara 'Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, ihracatçı firmaların Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerektiği vurgulandı.

  • Muğla Köyceğiz'de Milli Eğitim Personeline Promosyon İhalesi
    11:46 Muğla Köyceğiz'de Milli Eğitim Personeline Promosyon İhalesi

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim personelinin aldıkları promosyon süresinin dolması nedeniyle yeni dönem için açılan ihale 37 bin 500 TL ile sonuçlandı. Promosyon ihalesine 7 banka katıldı ve bir özel banka en yüksek rakamı vererek ihaleyi kazandı. Toplam 761 kişi için yapılan ihale, güzel bir rakamla sonuçlanarak personel tarafından memnuniyetle karşılandı.

  • Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkanı seçildi
    11:44 Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkanı seçildi

    Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçildi. Denizli, Çeşme'nin ilk kadın başkanı olarak da tarihe geçti.

  • Muğla Göktepe Mahallesi'nde Muhtar İsrafil Kaçar Güven Tazeledi
    11:43 Muğla Göktepe Mahallesi'nde Muhtar İsrafil Kaçar Güven Tazeledi

    Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi'nde yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde, 6 muhtar adayı arasından mevcut muhtar İsrafil Kaçar güven tazeledi. Kaçar, Göktepe Mahalle halkına teşekkür ederek, 5 yıl boyunca daha güzel işler yapmak için çalışacağını belirtti.

  • Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 285 Araç Kontrol Edildi
    11:43 Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 285 Araç Kontrol Edildi

    Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 285 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimler sonucunda 2 araç kusurlu bulunarak servis şoförlerine 4 bin 641 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

  • Elazığ'da AK Parti Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yeniden seçildi
    11:43 Elazığ'da AK Parti Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yeniden seçildi

    Elazığ merkezindeki sandıkların tamamı açıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 65 bin 682 oy alarak yeniden başkan seçildi.

  • Kars'ın Handere köyünde kar altında yaşam mücadelesi
    11:41 Kars'ın Handere köyünde kar altında yaşam mücadelesi

    Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 350 rakımlı Handere köyünün sakinleri, karla kaplı köylerinde umutla baharı bekliyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köyde yaşayanlar, evlerinin önünü ve çatılarının üzerinde biriken karı temizlemeye çalışıyor.


11:21 YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu
10:53 İstanbul’da 12 ilçe daha CHP’ye geçti Beyoğlu’nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
09:28 AK Parti’nin kalesi Üsküdar CHP’ye geçti Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı AK Parti'nin kalesi Üsküdar CHP'ye geçti! Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı
09:17 Türkiye’nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi Türkiye'nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu
10:18 Akşener görevi bırakıyor mu Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi
09:53 Keçiören Belediyesi CHP’ye geçti, Turgut Altınok’un dev afişi indirildi Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi
09:18 Seren Serengil’den Sinan Akçıl’ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın
08:26 Özel’in yüzünü güldüren harita CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı Özel'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı
07:20 Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı
07:09 Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
01:24 Fatih Erbakan’dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028’te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz Fatih Erbakan'dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028'te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 11:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: İran, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement