İran, İsveç\'in Tahran Maslahatgüzarını çağırdı

İran, eski yargı yetkilisi Hamid Nuri'nin 1988'deki toplu idamlarda rolü olduğu gerekçesiyle İsveç'te yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edilmesine tepki olarak İsveç'in Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İsveç mahkemesinin Nuri hakkındaki kararı üzerine Tahran'daki İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan İsveçli diplomata İsveç mahkemesinin kararına ilişkin İran'ın güçlü itirazları iletildi.

İranlı eski yargı yetkilisi 1988'deki toplu idamlarla ilgili İsveç'te yargılandı

İran'da 1988 yılındaki toplu idamlardan sorumlu tutulan Nuri, 2019'da "ailevi gerekçeler" nedeniyle gittiği İsveç'te tutuklanmış ve toplu idamlarda rolü olduğu gerekçesiyle mahkeme süreci başlamıştı.

Nuri'nin idamlar uygulandığı sırada Kerec kentindeki Gevherdeşt Cezaevi'nde savcı vekili olarak görev yaptığı ve siyasi mahkumların infazına katıldığı iddia ediliyordu. Nuri ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

İsveç Savcılığı 28 Nisan 2022'de yapılan duruşmada Nuri hakkında, "savaş suçu", "uluslararası hukuku ihlal" ve "kasten cinayet" suçlarından müebbet hapis talep etmişti.

Stockholm Bölge Mahkemesi, 14 Temmuz 2022'deki duruşmada İranlı eski yargı yetkilisini "uluslararası hukuka karşı ciddi suç işlemek" ve "kasten cinayet" suçlamalarıyla müebbet hapse mahkum etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, aynı gün yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının "hukuka aykırı olduğunu ve siyasi nedenlerle alındığını" savunarak İsveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa çağırmıştı.

Nuri, karara itiraz ederek temyize başvurmuştu.

İran'da, 1979 yılında yapılan devrimin ardından başlayan İran- Irak Savaşı sırasında Irak saflarında yer aldıkları gerekçesiyle "Halkın Mücahitleri" örgütünün cezaevinde bulunan üyeleri hakkında toplu idam kararı verilmişti.

İsveç Yüksek Mahkemesi, Nuri hakkında verilen müebbet hapis cezasını dün onamıştı.