Iran Meclis Başkanı'nın Irak Ziyareti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve Başbakan Ali Falih ez-Zeydi'yle bir araya geldi.

İran resmi haber ajansına göre, Kalibaf, resmi temaslar için gittiği Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Amedi ve Başbakan Zeydi ile görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmazken Kalibaf'a ziyareti sırasında kalabalık bir milletvekili grubunun da eşlik ettiği aktarıldı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Irak'a giden Kalibaf'ın Iraklı yetkililerle görüşmelerinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, sınır güvenliği, terörle mücadele, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak anlaşmaların uygulanması gibi konular gündemde.