İran, Nükleer Anlaşma İçin Hazır - Son Dakika
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İran, Nükleer Anlaşma İçin Hazır

Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile dengeli bir anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.

18.05.2025 12:02
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin nükleer programına ilişkin, uluslararası endişeleri gidermeye ve ABD ile "dengeli" bir anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Tahran Diyalog Forumu başladı.

İran Dışişleri Bakanlığına ait Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde gerçekleştirilen foruma 53 ülkeden bakan, bakan yardımcısı ve diplomatlar katılıyor.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin katıldığı törenle başlayan toplantıda, Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki gibi isimler yer alıyor.

Türkiye'den de Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Erakçi, bölgedeki gelişmeleri ve ABD ile müzakere sürecini değerlendirdi.

"İran dengeli anlaşmaya hazır"

Ülkesinin ABD ile anlaşmaya hazır olduğunu belirten Erakçi, "İran, dini ve ahlaki temelleri üzerine kurulu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olarak hiçbir zaman nükleer silah arayışında bulunmamış ve kitle imha silahları üretmeme ve kullanmama ilkesine bağlıdır. Ülkemizin nükleer programıyla ilgili meşru uluslararası endişeleri her zaman etkileşim ve şeffaflık yoluyla gidermeye hazır olduk." diye konuştu.

ABD ile nükleer müzakerelerdeki hedeflerinin "dengeli bir anlaşmaya varmak" olduğunu dile getiren Erakçi, "NPT Anlaşması çerçevesinde oluşturulan, İran'ın nükleer haklarına tam saygı gösteren ve yaptırımların kapsamlı bir şekilde kaldırılmasını objektif olarak garanti eden bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

Erakçi, Avrupa tarafından "gerçek bir irade ve bağımsız bir yaklaşım" görmeleri halinde Avrupa ülkeleri ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya da hazır olduklarını kaydetti.

İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımı devam ettirdiği Gazze'deki duruma değinen Erakçi, "Gazze'deki kriz, uluslararası sistemin temellerinin yetersizliğinin yanı sıra bölgenin kaderinin bölge dışı güçlerin karar ve iradesine bağlı kalamayacağının ve kalmaması gerektiğinin başka bir kanıtı olmuştur." dedi.

Kaynak: AA

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