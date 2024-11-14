İran Nükleer Silah Üretmeyecek - Son Dakika
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İran Nükleer Silah Üretmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, nükleer silah üretmeyecekleri ve Hamaney'in fetvasına uyacaklarını belirtti.

14.11.2024 21:16
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda hiçbir şekilde nükleer silah üretme çabasında olmadıklarını ve kimsenin bu politikadan sapmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi kabul etti.

Görüşmede, ülkesinin nükleer programının UAEA ile işbirliği çerçevesinde devam ettiğini ve şüpheleri ortadan kaldırmaya hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Birçok kez vurguladığımız gibi İran, Rehber'in (Hamaney) açık fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır ve olmayacaktır. Kimsenin de onun bu politikasından sapmasına izin verilmeyecektir." dedi.

İsrail'in tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, uluslararası toplumun Gazze ve Lübnan'da soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'i durdurması gerektiğini kaydetti.

Pezeşkiyan, aksi takdirde savaşın yayılacağına işaret ederek, "Biz savaşın ne bizim, ne bölgenin, ne de dünyanın çıkarına olduğuna inanıyoruz. Aklı başında hiç kimse savaş başlatmaya ve onu yaymaya çalışmaz ancak güvenliğimize karşı her eyleme mutlaka kararlı bir şekilde tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.

UAEA Başkanı Grossi de Pezeşkiyan'ın görevi döneminde Ajans ile işbirliği açısından olumlu bir dönem olacağına inandığını dile getirdi.

Grossi, İran ile Ajans arasında iyi etkileşim ve işbirliğinin kesinlikle İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik şüpheleri de ortadan kaldıracağına işaret etti.

İran lideri Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, 13 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmada, Tahran'ın bölgedeki tek nükleer silah sahibi İsrail tarafından tehdit edilmesi halinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kitle imha silahlarının üretilmesini ve kullanılmasını yasaklayan fetvasının değişebileceğini söylemişti.

O dönem Harrazi'nin yardımcısı olan bugün Mecliste aldığı güvenoyu ile Dışişleri Bakanlığına gelen Abbas Erakçi de 27 Mayıs'ta Katar'da düzenlenen Al Jazeera Forumu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'den kaynaklanan nükleer tehdidin, bölge ülkelerini nükleer silah tutumlarını gözden geçirmeye zorlayacağını söylemişti.

Bölgede tek nükleer silah sahibi İsrail'in tehditlerine karşı ülkede zaman zaman Hamaney'e söz konusu fetvayı gözden geçirme çağrıları yapılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ayetullah Hamaney, Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, tahran, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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