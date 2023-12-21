İran ve Katar, Gazze krizine siyasi çözüm bulunması için çaba artırma konusunda görüştü

TAHRAN, 21 Aralık (Xinhua) -- İran ve Katar dışişleri bakanları Çarşamba günü Gazze krizine siyasi bir çözüm bulunması için çabaların artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkileri ve ortak ilgi alanlarına giren bölgesel meseleleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı, Filistin meselesi ve Gazze'deki gelişmelerin son iki aydır iki ülke tarafından ortaklaşa takip edilen en mühim konular olduğunu söyledi. Abdullahiyan, kıyı bölgesine yönelik İsrail saldırılarını kalıcı şekilde durdurmayı ve savaşın harap ettiği bölgeye yardım ulaştırılmasını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Abdullahiyan, Gazze'deki krize siyasi bir çözüm bulunması için bölgesel ve uluslararası düzeyde çabaların artırılmasının önemine işaret etti.

Katar Dışişleri Bakanı ise Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına zemin hazırlamak ve bölge halkına yardımı artırmak adına iki ülkenin sarf ettiği ortak çabaları "olumlu ve etkili" olarak nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca, iki bakanın çeşitli alanlarda ikili işbirliğini genişletme sözü verdiği belirtildi.