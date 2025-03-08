İrem Karslı'nın Adalet Mücadelesi - Son Dakika
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İrem Karslı'nın Adalet Mücadelesi

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Kahramanmaraş depremlerinde ailesini kaybeden İrem Karslı, kadınların adalet arayışını aktardı.

08.03.2025 10:53
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Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden kadınlar, adalet mücadelesini sürdürüyor. Kahramanmaraş'taki depremde ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, bir kadın olarak bu süreçte karşılaştığı zorlukları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Karslı, "Kadın olmanın ya da erkek olmanın farkı yoktu, aynı mücadeleyi gösterdim. Enkaz başından bu yana, yeri geldi kadınlarla birlikte hilti aradık, yeri geldi kepçe aradık, şimdi ise adalet arıyoruz" dedi.

Hayatımdan ve ailemden öğrendiğim şey, kadın olarak her türlü mücadelede güçlü kalabilmek ve hakkımı arayabilmekti. Bu süreçte destek de gördük, elbette zarar da gördük, köstek olanlar da vardı. Ama hiçbiri umurumda değil. Çünkü ben doğru bildiğim yolda, hiç kimsenin ne dediğini umursamadan ilerleyeceğim. Ailemi benden çalanlar, hak ettikleri cezaları alana kadar bu yolda yürümeye devam edeceğim. İnsanlar sürekli bu mücadelede tökezlememiz için her şeyi yapıyor, ama ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, ben evde oturup çaresizce bekleyemem. Çünkü biz zaten enkaz başında fazlasıyla çaresiz bekledik. Elimden ne geliyorsa, aklımın, fikrimin, gücümün yettiği her şeyi yapmaya devam edeceğim. Hak edenler cezalarını alana kadar yolumdan asla dönmeyeceğim, çünkü kaybedecek bir şeyim kalmadı artık."

"Hepimiz bu mücadelede bir taş, ya da o taşı kaldırmak zorundayız"

Karslı, adalet mücadelesine ilişkin, "Unutmayacağım. Enkaz başında yaşadıklarımı, mezarlıkta yaşadıklarımı, adliyelerde uğradığımız adaletsizlikleri... Ne bir saniyesini unutmadım, ne de unutacağım. Mücadelemden de, ailemden de vazgeçmeyeceğim. Kimisi diyor ki eşim benim karışmamı istemiyor, kimisi diyor ki ailem benim adıma korkuyor. Ama bir gün daha kötüsünü yaşamamak için bu yolu takip etmek zorundayız. Başkalarının da ailesinin çalınmasını istemiyorsak, hayatlarının bitmesini istemiyorsak, hepimiz bu mücadelede bir taş, ya da o taşı kaldırmak zorundayız" diye konuştu.

"Elbette bu yolda yanımda olan dostlarım, hayatımda kimsem yok dediğimde yanımda olan kadınlar var" diyen Karslı, "Gülsüm, Seda, Nurgül teyzem gibi... Birçok başka kadın da var tabii ki. Ayrıca asla hakkını ödeyemeyeceğimiz gazeteci erkekler var; Mehmet Oflaz, İsmail Arı, Sırrıberk Arslan, Ömer Koç. Bu süreçte, acımızı acı bildiler ve sürece katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Palmiye Sitesi'nde yargılama ne aşamada?

Palmiye Sitesi'nin yıkılması sonucu 151 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un da babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık 2024 tarihinde görülen ikinci duruşmada tutuklandı. Ancak, 17 Ocak'ta "Kocama hali" nedeniyle tahliye edildi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine, müteahhit Ersoy'u tutuklamak için yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı.

17 Şubat'ta görülen üçüncü duruşmada, müştekiler ve müşteki avukatları, sanık müteahhit Hacı Mehmet Ersoy hakkında tahliye kararı veren hakimin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendireceğini bildirerek duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı göndererek, reddi hakim talebinin kabul edilmesini talep etti. Ancak, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı için müştekilerin reddi hakim talebi ve mahkeme başkanı ile iki üye hakimin çekilme talepleri, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güncel, Deprem, Hukuk, Son Dakika

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