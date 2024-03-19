İrlanda Başbakanı Gazze'deki Durumu İrlanda'nın Geçmişiyle Benzetiyor

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette, Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzettiği konuşması gündeme oturdu.
Varadkar, konuşmasında, Biden'a, İrlandalıların Filistin halkıyla empati kurmasının nedeninin, Gazze halkının kendi yaşadıklarına benzer acılar çekmesi olduğunu hatırlattı.
Gazze'deki insanlık dramını, ülkesinin sömürgeleştirildiği dönemde yaşananlara benzeten Varadkar, "Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz." ifadesiyle ABD Başkanı'na sitemde bulundu.
Varadkar, "Dünyayı dolaştığımda liderler bana sık sık 'İrlandalıların, Filistin halkına karşı neden bu kadar empati duyduğunu' soruyor. Cevabı basit, onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz. Yerlerinden edilmesi, mülklerinin ellerinden alınması, ulusal kimlikliklerinin kabul edilmemesi, zorunlu göç, ayrımcılık ve açlığın hikayesi..." ifadelerini kullandı.
İrlanda'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Avrupa'da en çok karşı çıkan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Varadkar, İrlandalıların, Gazze'de yaşanan felaketten derin endişe duyduğunu belirtti.
Biden'a, bir İrlandalı olarak demokrasinin gerekliliklerini yerine getirmesi ve Gazze'deki dramın son bulmasına öncülük etmesi çağrısında bulunan Varadkar, "Gazze halkı, acil gıdaya, ilaca, barınağa ve özellikle de bombardımanın durmasına ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.
Varadkar, konuşmasında kalıcı ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm çağrılarını yineledi.
Biden'a, Irak'ta savaşan oğlunu ve ABD'nin demokrasi için Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatan Varadkar, ABD'nin Orta Doğu'ya barış getirebilecek güce sahip olduğunu vurguladı.
ABD'nin Kuzey İrlanda barış sürecindeki rolüne atıfta bulunan Varadkar, Biden'a hitaben "Hem İsrail'in hem de Filistin'in yanında olmanın mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.
Varadkar başta olmak üzere İrlanda, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gösterdiği destekle ön plana çıkıyor.
Biden'ın kökenleri İrlanda'ya dayanıyor
Kökenleri anne tarafından İrlanda'ya dayanan Biden, siyasi kariyeri boyunca da köklerine bağlılığını sıkça dile getirdi.
Biden'ın ailesi, 1800'lerde yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne neden olan ve 1845-1852 döneminde yaşanan "Büyük Kıtlık" sırasında ABD'ye yerleşmişti.
ABD Başkanı, Nisan 2023'te anne tarafından dedesi Owen Finnegan'ın 1849'a kadar yaşadığı Carlingford kentini gezmişti.
Son Dakika › Güncel › İrlanda Başbakanı Gazze'deki Durumu İrlanda'nın Geçmişiyle Benzetiyor - Son Dakika
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde jandarma, polis, sağlık, AFAD ve Liman Başkanlığı ekiplerinin işbirliğiyle sürdürülüyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise göçmen kaçakçılığı ve olası kastla öldürme suçlarından devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden 22 düzensiz göçmenin cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sağ kurtulan 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Aksaray Belediyesi, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik getirecek. Başkan Evren Dinçer, Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını belirtti.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen iftar programında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı. Kaymakam Emre Nebioğlu, şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, şehitleri rahmetle anarken, gazilere uzun ömürler diledi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların önlenmesi ve can kaybının önüne geçilmesi amacıyla sıkı denetimler yapıyor. Denetimlerde lastik kullanımı, yetki belgeleri, psiko teknik değerlendirme raporu, SRC belgesi ve yedek şoför gibi konular kontrol ediliyor. Ayrıca otobüste seyahat eden yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı da denetleniyor.
TÜRKAV Çankırı Şubesi tarafından düzenlenen programda Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı. Çanakkale'nin önemi vurgulandı ve şehitler için dua edildi. Ayrıca, Çankırı'da fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay 46 bin konut ve köy evinin anahtar teslimini yaptıklarını, bugün de kurayla belirlenecek 30 bin 723 depremzedenin daha evlerine kavuşacağını belirtti. Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 84 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin 8 ile 10 bin euro karşılığında İtalya'ya gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. Operasyonda, Özbekistan uyruklu 2 organizatör kaptan ile birlikte 84 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler, yakalanan göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Basmane bölgesindeki esnafı ziyaret ederek, Anafartalar Caddesi'nde görsel ve alt yapı düzenlemeleri yapılacağını müjdeledi.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin özel bölümü olan Musikişinas, dünya çapında müzik tarihine yön vermiş isimlerin hikayelerini beyazperdeye taşıyacak. Stop Making Sense, Ryuichi Sakamoto: Opus, Dimitris Skyllas: afterpop, Gloria! ve Bolero adlı filmler seçkide yer alacak.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, yerel seçimlere sayılı günler kala partisine yönelik teveccühün hızla arttığını belirterek, partilerinin kimsenin paçasına tutunmadan, Milli Görüş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak siyaset yaptığını vurguladı. Bekin, diğer siyasi partilerin kazanması veya kaybetmesi üzerine politika yapmadıklarını ve hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası olmadıklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?