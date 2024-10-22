İrlanda, Filistin için yasa tasarısını gözden geçiriyor

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İrlanda, "İsrailli yasa dışı yerleşim yerleriyle" ticareti yasaklamayı amaçlayan ve 2018'den bu yana askıda olan yasa tasarısının gözden geçileceğini, tasarının, anayasa ve Avrupa Birliği (AB) hukukuyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla gerekli değişikliklerin hazırlanacağını duyurdu.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki "İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleriyle" ticaret konusunda izlenecek yaklaşımı ele aldığını belirtti.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin topraklarını işgalini hukuka aykırı ilan eden danışma görüşüne atıfta bulunan Martin, tüm devletlerin bu durumun sürdürülmesine herhangi bir yardım veya destek vermeme yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

Martin, UAD'nin, tüm devletlerin İsrail'le ilişkilerinde "kendi toprakları ile işgal altındaki Filistin toprakları arasında ayrım yapma yükümlülüğü olduğunu" ve bunun, İsrail'in bu topraklardaki yasa dışı durumun sürdürülmesine yardımcı olan ticaret veya yatırım ilişkilerini önlemek için adımlar atma yükümlülüğünü de içerdiğini vurguladı.

Ülkesinin, UAD'nin danışma görüşünü memnuniyetle karşıladığını hatırlatan Martin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hükümet, danışma görüşü ve Başsavcı'nın (Rossa Fanning) tavsiyeleri ışığında, yasa tasarısının gözden geçirilmesine, anayasa ve AB hukukuyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklikler hazırlanmasına karar verdi. Çözülmesi gereken bir dizi karmaşık politika ve hukuki mesele bulunmaktadır. Hükümet, Başsavcı, ilgili Bakanlar ve tasarının sponsoru (Senatör Frances Black) ile istişare halinde yürütülecek ve tasarının gözden geçirilmesiyle başlayacak bu çalışmayı ilerletmeye kararlıdır."

Martin, uluslararası ticaretin, AB'nin münhasır yetkisi dahilinde olması nedeniyle hükümetin bu zamana kadarki odak noktasının, AB düzeyinde harekete geçmek olduğuna dikkati çekti.

Danışma görüşü ışığında, AB'ye daimi şekilde "AB-İsrail ilişkilerini kapsamlı şekilde gözden geçirmesi çağrısında bulunduğunu" hatırlatan Martin, "Başsavcı, bunun mümkün olmaması halinde, AB hukukunda devletlerin ulusal düzeyde harekete geçmesine imkan tanıyan gerekçeler bulunduğunu açıkladı. Bu bağlamda, hükümet şimdi tasarıyı yeniden ele alacak." ifadelerine yer verdi.

Martin, hükümetin amacının, herhangi bir ticari kısıtlamanın işgal altındaki Filistin topraklarına odaklanmak olduğunun altını çizdi.

Bunun, hükümetin Gazze ve Batı Şeria'daki yıkıcı şiddete ve korkunç insani duruma yaklaşımının unsuru olduğunu vurgulayan Martin, İrlanda'nın Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardımın büyük ölçüde arttırılmasını talep etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Martin, "Ayrıca, AB üyesi devletleri, danışma görüşünün AB-İsrail ilişkilerine etkilerini değerlendirmeye ve AB düzeyinde alınacak tedbirler konusunda teşvik etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda'da 2018'de gündeme getirilen ve 6 yıldır askıda olan "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı", İrlanda'nın Filistin toprakları üzerindeki İsrailli yasa dışı yerleşim yerleriyle arasındaki ticareti yasaklamayı amaçlıyor.