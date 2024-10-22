İrlanda, Filistin için yasa tasarısını gözden geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İrlanda, Filistin için yasa tasarısını gözden geçiriyor

İrlanda, İsrailli yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasaklamayı amaçlayan tasarıyı yeniden ele alacak.

22.10.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda, "İsrailli yasa dışı yerleşim yerleriyle" ticareti yasaklamayı amaçlayan ve 2018'den bu yana askıda olan yasa tasarısının gözden geçileceğini, tasarının, anayasa ve Avrupa Birliği (AB) hukukuyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla gerekli değişikliklerin hazırlanacağını duyurdu.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki "İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleriyle" ticaret konusunda izlenecek yaklaşımı ele aldığını belirtti.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin topraklarını işgalini hukuka aykırı ilan eden danışma görüşüne atıfta bulunan Martin, tüm devletlerin bu durumun sürdürülmesine herhangi bir yardım veya destek vermeme yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

Martin, UAD'nin, tüm devletlerin İsrail'le ilişkilerinde "kendi toprakları ile işgal altındaki Filistin toprakları arasında ayrım yapma yükümlülüğü olduğunu" ve bunun, İsrail'in bu topraklardaki yasa dışı durumun sürdürülmesine yardımcı olan ticaret veya yatırım ilişkilerini önlemek için adımlar atma yükümlülüğünü de içerdiğini vurguladı.

Ülkesinin, UAD'nin danışma görüşünü memnuniyetle karşıladığını hatırlatan Martin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hükümet, danışma görüşü ve Başsavcı'nın (Rossa Fanning) tavsiyeleri ışığında, yasa tasarısının gözden geçirilmesine, anayasa ve AB hukukuyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklikler hazırlanmasına karar verdi. Çözülmesi gereken bir dizi karmaşık politika ve hukuki mesele bulunmaktadır. Hükümet, Başsavcı, ilgili Bakanlar ve tasarının sponsoru (Senatör Frances Black) ile istişare halinde yürütülecek ve tasarının gözden geçirilmesiyle başlayacak bu çalışmayı ilerletmeye kararlıdır."

Martin, uluslararası ticaretin, AB'nin münhasır yetkisi dahilinde olması nedeniyle hükümetin bu zamana kadarki odak noktasının, AB düzeyinde harekete geçmek olduğuna dikkati çekti.

Danışma görüşü ışığında, AB'ye daimi şekilde "AB-İsrail ilişkilerini kapsamlı şekilde gözden geçirmesi çağrısında bulunduğunu" hatırlatan Martin, "Başsavcı, bunun mümkün olmaması halinde, AB hukukunda devletlerin ulusal düzeyde harekete geçmesine imkan tanıyan gerekçeler bulunduğunu açıkladı. Bu bağlamda, hükümet şimdi tasarıyı yeniden ele alacak." ifadelerine yer verdi.

Martin, hükümetin amacının, herhangi bir ticari kısıtlamanın işgal altındaki Filistin topraklarına odaklanmak olduğunun altını çizdi.

Bunun, hükümetin Gazze ve Batı Şeria'daki yıkıcı şiddete ve korkunç insani duruma yaklaşımının unsuru olduğunu vurgulayan Martin, İrlanda'nın Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardımın büyük ölçüde arttırılmasını talep etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Martin, "Ayrıca, AB üyesi devletleri, danışma görüşünün AB-İsrail ilişkilerine etkilerini değerlendirmeye ve AB düzeyinde alınacak tedbirler konusunda teşvik etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda'da 2018'de gündeme getirilen ve 6 yıldır askıda olan "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı", İrlanda'nın Filistin toprakları üzerindeki İsrailli yasa dışı yerleşim yerleriyle arasındaki ticareti yasaklamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Hükümet, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda, Filistin için yasa tasarısını gözden geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine “İmralı“ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine "İmralı" izni verildi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 00:25:18. #1.13#
SON DAKİKA: İrlanda, Filistin için yasa tasarısını gözden geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.