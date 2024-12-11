İrlanda, UAD'de Soykırım Davasına Müdahil Olacak

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İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacak.

İrlanda Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'e Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine UAD'de açılan "soykırım" davasına müdahillik başvurusu yapmasına onay verdiği duyuruldu.

Açıklamada hükümetin ayrıca Gambiya'nın Myanmar aleyhine UAD'de açtığı davaya müdahil olunmasına da izin verildiği ve her iki dava için müdahillik başvurusunun aralık ayına yapılacağı bildirildi.

Martin, kararın alındığı Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve 44 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca sivilin yerinden edilmesine yol açan askeri eylemlerin amacı ve etkisi nedeniyle Filistin halkı toplu bir şekilde cezalandırılmıştır." dedi.

İrlanda'nın UAD'den soykırım suçunun yorumunun genişletilmesini talep edeceğini aktaran Martin, "Soykırımın ne olduğuna dair çok dar bir yorumun sivillerin korunmasının en aza indirildiği bir cezasızlık kültürüne yol açmasından endişe duyuyoruz. İrlanda'nın (Soykırım) Sözleşmesine bakışı daha geniştir ve sivil hayatın korunmasına öncelik vermektedir. Sözleşmenin kararlı bir destekçisi olarak hükümet, bu davaya müdahil olurken bu bakış açışını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Martin, "Her iki davaya da müdahil olunması, İrlanda'nın Sözleşme'nin yorumlanması ve uygulanması konusundaki yaklaşımının tutarlılığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.