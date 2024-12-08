İş İnsanı Sudi Ö.'ye Tehdit ve Şantaj İddiası: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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İş İnsanı Sudi Ö.'ye Tehdit ve Şantaj İddiası: 3 Şüpheli Gözaltında

İş İnsanı Sudi Ö.\'ye Tehdit ve Şantaj İddiası: 3 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da vakıf kurmak isteyen iş insanı Sudi Ö., yanında çalışan Elif K.Ü. ve Şeyma D.'nin kendisine tehdit ve şantajda bulunduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

08.12.2024 12:01  Güncelleme: 12:04
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Doğan Can CESUR/ -İSTANBUL'da vakıf kurarak tüm şirketlerini bir çatı altında toplamak isteyen iş insanı Sudi Ö. (85), 25 yıldır yanında çalışan Elif K.Ü. (58) ve Şeyma D.'nin (52) yeni vakfın evraklarında tüm imza yetkisini kendi üstüne aldığını fark edince işlerine son verdi. Çalışanları tarafından tehdit ve şantaja uğradığını iddia eden Sudi Ö.'nün, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

İş insanı Sudi Ö., yurtiçindeki şirketlerini tek çatı altında toplamak için vakıf kurmaya karar verdi. Bunu konuyla ilgili olarak 25 yıldır yanında çalışan ve şirketlerinde imza yetkisi bulunan 3 kişiden biri olan şirketlerinin CEO'su Elif K.Ü.'ye gerekli evrakları hazırlaması için talimat verdi. İddiaya göre, Elif K.Ü.'nün hazırlatmış olduğu evrakları kontrol ettiğinde ise yeni kurulacak olan vakfın tüm imza yetkisinin Elif K.Ü. yine aynı şirketlerde imza yetkisi bulunan Şeyma D.'nin üstüne düzenlendiğini fark etti. İki çalışanının tüm mal varlığını elinden almak istediğini öğrenen Sudi Ö., bunun üzerine işlerine son verdi.

TEHDİT VE ŞANTAJLA 500 BİN DOLAR ALDI

İşlerine son verilmesi üzerine Elif K.Ü., iddiaya göre Sudi Ö.'yü uyuşturucu madde ticareti yağtığı, kara para akladığı, elinde cinsel içerikli görüntülerinin bulunduğunu ve şirketleri hakkında ticari sırlarını başkalarıyla paylaşacağını söyleyerek tehdit ve şantajda bulundu. Bunun üzerine Sudi Ö., Elif K.Ü.'ye ilk etapta 500 bin dolar verdi. Ancak 5 ay sonra Elif K.Ü. tehdit ve şantajlarını sürdürerek iş insanından 3 milyon dolar daha para istedi. Elif K.Ü.'nün eşi Ömer Avni Ü. (65) ve Şeyma D. ile birlikte hareket ettiğini öğrenmesi üzerine Sudi Ö., 12 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi 3 Aralık'ta İstanbul ve Muğla'da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından 'tehdit ve şantaj' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden Ömer Avni Ü. ve Şeyma D. savcılık ifadesi sonrası serbest kalırken, Elif K.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş İnsanı Sudi Ö.'ye Tehdit ve Şantaj İddiası: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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