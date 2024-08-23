İş İnsanı Tabancayla Tehdit Edildi, 15 Milyon TL Talep Edildi - Son Dakika
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İş İnsanı Tabancayla Tehdit Edildi, 15 Milyon TL Talep Edildi

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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir iş insanı tabancayla tehdit edilerek bağlandı ve 15 milyon TL talep edildi. Şüpheliler, kamera sistemi, bilgisayar, televizyon, çek ve otomobili çalarak kaçtı. 7 şüpheli yakalandı ve 6'sı tutuklandı.

23.08.2024 11:39
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İZMİR'in Çiğli ilçesinde tabancayla tehdit ettikleri iş insanı B.B.'yi bağlayıp darbeden ve 15 milyon TL talep ettikten sonra kamera sistemi, bilgisayar, televizyon, çek ve otomobili çalıp, kaçan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos'ta Çiğli ilçesindeki iş insanı B.B.'nin ofisinde meydana geldi. Alacakları olduğunu söyleyip iş yerine gelen 7 şüpheli, tabancayla tehdit ettikleri B.B.'nin ellerini bağladı. B.B.'yi darbeden şüpheliler, 15 milyon TL talep ettiklerini söyledi. Şüpheliler tekrar geleceklerini belirterek, iş yerindeki kamera sistemi, televizyon, bilgisayar, çek ve otomobili çalıp kaçtı. B.B. durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin A.S., U.T., Ş.T., H.A., T.A., S.Ç. ve R.K. olduğunu belirledi. Polis, 18 Ağustos'ta şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, iş yerinden gasbedilen 2 laptop, 2 televizyon ve elektronik eşya, otomobil, çek defterleri ve kredi kartları, silah yapımında kullanılan 77 namlu, 124 icra yayı, 91 şarjör, 8 tetik mekanizması, 4 silah gövdesi ile 9 sürgü takımı ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş İnsanı Tabancayla Tehdit Edildi, 15 Milyon TL Talep Edildi
Kaynak: DHA

Bilgisayar, 3-sayfa, Çiğli, İzmir, Tutuklama, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş İnsanı Tabancayla Tehdit Edildi, 15 Milyon TL Talep Edildi - Son Dakika

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