İş insanları arasında 3.5 milyon liralık saat hırsızlığı iddiası; 'Bana göstermiş olduğunuz saat taklittir'

Güncel

ÜMRANİYE'de iş adamı Hamdi Y.'nin eski ortağı Tarhan T.'nin kendisine ait özel üretilen yaklaşık 3.5 milyon liralık saati çaldığı iddiasıyla başlayan davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada, Hamdi Y. kendisine gösterilen saatle ilgili, "Sanığın savunmasında yer verdiği aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Bahse konu saat bana aittir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim. Bana göstermiş olduğunuz saat taklittir. Acemi bir şekilde benzetilmeye çalışılmış taklit bir saattir. Hırsızlık eylemine konu orijinal saat bu değildir" dedi. Sanık Tarhan T. ise "Saat bana aittir. Babamdan bana kalmıştır. Bahse konu görünen suç tarihinden evvelde kolumdadır. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum bu nedenle katılanın zararını karşılamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu. Duruşma, sanık Tarhan T. hakkında adli kontrollerin devamına karar verilerek 3 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

İş insanı Hamdi Y. (52) ile Tarhan T. (45) eski iş ortağıydı. Hamdi Y.'nin iddiasına göre 2023 yılında Ümraniye Esenşehir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulundukları sırada Tarhan T. (45), Hamdi Y.'ye ait özel üretildiğini öne sürdüğü yaklaşık 3.5 milyon liralık saati çaldı. Hamdi Y., Tarhan T.'nin hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheli Tarhan T. ise iddiaları reddederek, saatin babasından miras kaldığını savundu. Anadolu Adliyesi 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma görüldü. Duruşmaya müşteki Hamdi Y. ile sanık Tarhan T. katıldı. Salonda müşteki ve sanık avukatları yer aldı.

'SAAT BANA AİTTİR, BABAMDAN BANA KALMIŞTIR"

Sanık Tarhan T. savunmasında, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Huzurda mahkemeye sunmuş olduğum fotoğraftan da görüleceği üzere Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliği ile Pazarlama AŞ'nin başına geçmemden dolayı basında çıkan 02 Temmuz 2021 tarihli bir gazete başlığında da görüleceği üzere iddianameye konu saat kolumdadır. Saat bana aittir. Babamdan bana kalmıştır. Bahse konu görünen suç tarihinden evvelde kolumdadır. Dosya kapsamında mevcut bana ait Instagram hesabından alınan ve katılan tarafından dosyaya sunulan görüntünün tarih içerir çıktısını yine huzurda dosyaya sunuyorum burada da görüneceği üzere bahse konu fotoğrafın sosyal medyada yayın tarihi 13 Kasım 2021'dir. Katılan tarafından ilgili fotoğraf tarih kısmı kesilmek suretiyle dosyaya sunulmuştur. Her iki fotoğraf görselini dava dosyasına sunuyorum. Katılan ile aramızda 2020 yılına dayalı ticari ilişki söz konusuydu. Katılan aynı zamanda şu an faaliyet gösterilen bana ait TT Medikal Grup Şirketine ait binanın yüzde 49 hissedarıdır. İddianamede belirtilen Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde yer alan iş yeri bu şirketin faaliyet gösterdiği yerdir. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum bu nedenle katılanın zararını karşılamayı kabul etmiyorum. Saat babamdan yadigar kaldığı için elimde saate ilişkin herhangi bir fatura veya üretim belgesi bulunmamaktadır. Saat üzerinde 2011 yılı yazıyor. Bu üretim yılı mı tam olarak bilmiyorum. Bir de üzerinde isim olarak babam İrfan T.'nin adı yazıyor. İçinde Sviss yazmaktadır. Saat cep saati ebadında olup pilli değildir. Sallanarak kurulmaktadır. Ben iddia edildiği gibi müştekiden ödünç olarak veya hırsızlayarak bahse konu saati almadım. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise hakkında lehe kanun hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.

'BENİM TALEBİM DOĞRULTUSUNDA KORE'DE ÜRETİLMİŞTİR'

Müşteki Hamdi Y. beyanında, "Sanığın savunmasında yer verdiği aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Bahse konu saat bana aittir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim. Saat özel tasarımdır. Benim talebim doğrultusunda üreticisinden hazırlattığım bir saattir. Saat Kore de üretilmiştir. Saate dair özel olan ve sadece üreticisinin bildiği bilgileri ben talep ettiğim için ve özel olarak hazırlattığım için biliyorum aksi takdirde bu özellikleri bilebiliyor olmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Saat sanığın savunmasında belirttiği şekilde çerçeve üreterek içine yerleştirdik. Saatin arkasında yazılı olan isim j.assmann 1860'larda özel olarak saat üreten bir sanatkarın adıdır. Bahse konu saat Ümraniye ilçesinde bulunan bize ait şirketin faaliyet gösterdiği binanın 4. katında bulunan ofisimdeydi. Ofisimin içerisinde 2 ayrı kısım vardı. Ofisi aynı zamanda evim olarak kullanıyorum. Birçok özel eşyam burada bulunuyordu. Saat ofisimin içerisinde bulunan 3 çekmeceli basit bir anahtarla kilitlenir dolabının içinde bulunuyordu. Sanık ile yakındık. Sanık ben ofiste bulunmadığım bir vakitte gelip aldığını düşünüyorum. Akabinde ben saati sanığın kolunda olduğu fotoğrafını Instagram'dan gördüm. Sanığı aradım. Sanık bana 'Biz kardeşiz, kullanmak için aldım geri vereceğim' dedi. Ancak vermedi" ifadelerini kullandı.

'GÖSTERİLEN SAAT TAKLİTTİR'

Mahkemede konu olan saat sanıktan alınarak müşteki Hamdi Y.'ye gösterilmesi üzerine, "Bana göstermiş olduğunuz saat taklittir. Acemi bir şekilde benzetilmeye çalışılmış taklit bir saattir. Hırsızlık eylemine konu orijinal saat bu değildir. Orijinal saat de kadranında el işçiliğinden gümüş zemin üzerine çiçek görseli işlenmiştir. Yaklaşık 120-130 gram altın kasanın içine yerleştirilmiştir. VS1 elmas kalitesiyle kadranın etrafı elmaslarla işlenmiştir. ve saati kurma haznesinin içine damla elmas yerleştirilmiştir. Huzurda mahkemeye gösterilen saat orijinal saat değildir. Taklit olarak üretilmiştir. Bunların dışında bu saatin özel üretimine dair başkaca bilgilerde mevcuttur" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Tarhan T. hakkında adli kontrollerin devamına karar verilerek, duruşma 3 Şubat 2025 tarihine ertelendi.