İsa Mesih Şahin\'den Yeni Yol Grubuna Mesaj

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(ANKARA) - Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, TBMM'de Yeni Yol grubunun kurulmasına ilişkin, "Gelinen süreçte üç partinin iş birliğiyle TBMM'de kurulan Yeni Yol grubunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımızla ve parti kurullarımızla yaptığım görüşmeler neticesinde yeni kurulan bu grupta yer almayacağım. Ülkemiz ve milletimiz için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin 'çatı partisi' Yeni Yol, TBMM'de grup oluşturdu. Yeni Yol grubunun hayırlı olması dileğinde bulunan Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Değerli dostlar, 1,5 yıldır TBMM'de en genç Grup Başkanvekili olarak yürüttüğüm görevim bugün itibarıyla sona ermiş bulunuyor. Görev sürem boyunca milletimizin emanetini en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Bu süreçte, yapıcı muhalefet anlayışını her zaman ön planda tuttum. Türkiye'nin önemli sorunlarının hepsini meclise taşıdım. Eleştirilerimi çözüm önerileriyle birleştirerek, ülkemizin ve milletimizin yararına olacak adımlar atmaya gayret ettim. Milli çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren bütün meselelerde devletimizin yanında durdum.

Bu gayretim ve duruşum aynı şekilde devam edecek. Gelinen süreçte üç partinin iş birliğiyle TBMM'de kurulan 'Yeni Yol Grubunun' hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımızla ve parti kurullarımızla yaptığım görüşmeler neticesinde yeni kurulan bu grupta yer almayacağım. Ülkemiz ve milletimiz için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğim."