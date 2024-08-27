İşgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin saldırısı: 1 Filistinli öldü

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Vadi Rahhal beldesi sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün ordu koruması altında düzenlediği ve bir Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı anlattı.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Vadi Rahhal beldesinde yaşayan Filistinliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün bir grup İsrailli yerleşimcinin Vadi Rahhal'in çevresine saldırı düzenlediğini, evlere saldırarak bazı kısımlarını tahrip ettiğini, kundaklamaya çalıştığını ve Filistinlilere ateş açtığını söyledi.

Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusunun koruması altında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ciddi ve organize bir şekilde arttığını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 19 Filistinli öldü.

Beytüllahim'in güneyinde zeytin ağaçları ve üzüm asmalarının bulunduğu bir tepe üzerinde yer alan Vadi Rahhal beldesinde yaklaşık 1000 Filistinli yaşıyor.

Beldenin çevresinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu "Efrat" isimli yerleşim yeri ve yolları bulunuyor.

Yerleşimcilerin saldırılarından aracını kurtarmak isterken canından oldu

Vadi Rahhal sakinlerinden Münir Fevağira, İsrailli yerleşimcilerin saldırısına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün evimin önündeydim, bir grup yerleşimci evlere saldırmaya başladı, bir aracı tahrip etti. Evime saldırarak her yönden bize taş attı." dedi.

Fevağira, dünkü saldırıya işaret ederek, "Bu, yerleşimcilerin ilk saldırısı değil, 7 Ekim'den beri bu saldırılar artıyor." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dünkü saldırıda Filistinli Halil Halavi'yi öldürdüğüne işaret eden Fevağira, "Halil Halavi yanımdaydı, aracını kurtarmak istedi ancak İsrailli yerleşimciler onun yolunu kesti. O da oradan ayrılarak yakındaki bir eve girmeye çalıştı ve bir yerleşimci ona arkadan ateş edip öldürdü." dedi.

Fevağira, Halavi'yi öldüren İsrailliye ilişkin, "Katil yerleşimcinin ismi ve kim olduğu hem bölge sakini Filistinliler hem de İsrail güçleri tarafından biliniyor." ifadesini kullandı.

"İsrail ordusu da bu saldırının bir parçası ve ortağıdır"

Vadi Rahhal sakinlerinden Mecdi Atayat da dünkü saldırıya ilişkin, "İsrailli yerleşimcilerin Vadi Rahhal'e saldırısı İsrail ordusunun denetimi ve koruması altında gerçekleşti. Bir grup yerleşimci vahşi bir şekilde beldeye saldırırken, İsrail ordusu bölgeyi izliyordu ve hiçbir şey yapmadı." dedi.

Atayat, "İsrailli yerleşimcilere yönelik bir tehlike olsaydı, İsrail ordusu hemen müdahale eder ve onları kurtarmak için elinden geleni yapardı. Çünkü İsrail ordusu da bu saldırının bir parçası ve ortağıdır." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına ilişkin Atayat, "Saldırı yaklaşık 40 dakika sürdü ve bu sırada yerleşimciler, benim evim de dahil olmak üzere evleri yakıp yıkmaya çalıştı, gerçek mermi ve taş kullandılar." şeklinde konuştu.

Atayat, dünkü saldırıyı "savaş" olarak niteledi ve "Bunlar yerleşimci değil, bu tür saldırıları gerçekleştirmek için eğitilmiş bir çete." ifadesini kullandı.

"Bizi ancak biz koruyabiliriz"

Yasa dışı yerleşim yerleri ve işgal karşıtı Filistinli aktivist Munzer Amir, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu yerleşim yerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde tırmanışta olduğunu söyledi.

Amira, "İsrailli yerleşimcileri eğiten, silahlandıran, destekleyen ve onların kovuşturulmasına ve hesap vermesine karşı koruma sağlayan İsrail ordusu ve hükümeti izin vermeseydi, Vadi Rahhal köyünde bütün bunlar yaşanmayacaktı." ifadesini kullandı.

Yahudi yerleşimci saldırılarına dikkati çeken Amira, "Yaşananlar, tüm Filistinlilere yerleşimcilerin saldırısına uğrayan beldeleri koruma çağrısıdır." dedi.

Amira, "İsrail, uluslararası çevrelerin Gazze savaşı ile meşguliyetini suistimal ederek, tüm Filistinlileri öldürmeyi ve yerinden etmeyi amaçlayan tehlikeli bir siyaset yürütüyor. Bu planını uygulamak için de yerleşimcileri bir araç olarak kullanıyor." şeklinde konuştu.

Filistinli aktivist, "Gazze'de devam eden soykırım savaşına ilişkin uluslararası sessizliğin ve Batı Şeria'da olup bitenlerin görmezden gelinmesi ışığında tek bir gerçek var; bizi ancak biz koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Vadi Rahhal beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açmıştı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrailli yerleşimcilerin saldırısında hayatını kaybeden Filistinlinin 40 yaşındaki Halil Salim Halavi olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 652 Filistinli hayatını kaybetti.