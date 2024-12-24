İsias Otel Davası\'nda 6. Duruşma Başladı

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ADIYAMAN'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında, 6'ncı duruşma başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'daki İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti. Yıkımın ardından başlatılan soruşturmada 5 kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede; yapının 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği, daha sonra ruhsatsız ve kaçak kat eklendiği, binanın inşaatında dere kumu kullanıldığına ilişkin bilgiler yer alırken, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı ve Mehmet Fatih Bozkurt ile tutuksuz sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istendi.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, nisan ayında, tutukluluk incelemesinde otel sahibinin oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, yurt dışı yasağıyla adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi.

2 SANIĞA TAHLİYE

3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın 6'ncı duruşması için depremde ölenlerin yakınları, adliyeye geldi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da duruşmaya katıldı.

'TEMENNİMİZ, ADALETİN EN İYİ ŞEKİLDE TECELLİ ETMESİ'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "6'ncı kez Adıyaman mahkemesinin önündeyiz. Buraya gelirken bir başbakan olarak ve en önemlisi bir baba olarak buradayım. Bir başbakan olarak halkımın hak ve hukukunu aramak için buradayım. Bir baba olarak ailem gördüğüm insanların yanında olmak için Adıyaman'dayım. ve Adıyaman'da inanıyorum ki adalet tecelli edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Bütün raporlar şunu göstermiştir. Doğal afetler yaşanacak ama bizim davamızda; çocuklarımıza mezar olan yerin insan hatalarından kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda temennimiz ve istediğimiz, adaletin en iyi şekilde tecelli etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz, inanıyoruz. ve inanıyorum ki hakimlerimiz de bizim bu söylemlerimize kulak verecekler ve buradaki suçlu insanların en ağır cezalarla cezalandırılacağını inancını taşıyoruz. Ama bilmelerini isterim ki; bu dava sonuçlanıncaya kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte bu davanın peşinde olacağız. ve bu davayı istediğimiz neticeye gidene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

'OLASI KASTTAN CEZA ALMALARINI İSTİYORUZ'

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da " Adıyaman Valiliği'nin 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermesi doğru bir adımdır. Ancak bu kişilerin ve diğer sorumluların ivedilikle yargılanmasına başlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Adalet talebimiz açıktır. Sanıkların olası kastla yargılanması ve en ağır cezalara çarptırılması, sorumlu kamu görevlilerin yargı sürecine dahil edilmesi gerçekleşmelidir. Benzer ihmallerin önlenmesi için caydırıcı bir karar alınması gerekmektedir. Bu dava sadece kaybettiğimiz sevdiklerimiz için değil; gelecekte başka canların aynı şekilde yitirilmemesi için de kritik bir öneme sahiptir. Adalet sadece suçluların ceza almasıyla değil, bu coğrafyada insan hayatının kutsal olduğunu hatırlatacak bir bilinçle sağlanabilir. Şampiyon Meleklerimiz, rehber gençlerimiz ve diğer kayıplarımız için verdiğimiz bu mücadele, bizim nefesimiz tükenene kadar sürecektir. Çünkü biliyoruz ki onların hakkını savunmak, insanlık onurunu savunmaktır" diye konuştu.

Öte yandan davada karar çıkması bekleniyor.