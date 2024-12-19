IŞİD Saldırısı Davası: Sanıklar Tahliye Edildi

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(ANKARA) - Terör örgütü IŞİD üyesi üç kişinin 28 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği bombalı saldırıda verilen kararların temyiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Halil Dursun, Eyyüp Demir ve Ahmet Dizlek hakkında verilen 46'şar yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları bozularak tahliye edildi. Öte yandan, terör örgütü üyeliğinden ceza alan tutuklu sanık Seyhun Ali Akçay da serbest bırakıldı. Dava kapsamında tutuklu tek sanık ise Djamel Slimani kaldı. Slimani hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanırken, "nitelikli kasten öldürme" suçlarından verilen 45'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin karar bozularak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Terör örgütü IŞİD üyesi üç kişinin 28 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği bombalı saldırı sonucunda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 236 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı sonrası yapılan yargılamada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2018'de davada karar vermişti. Buna göre tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Dizlek, Djmel Slimani, Eyüp Demir ve Halil Dursun, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken aynı sanıklar ayrıca 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan da 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Mahkeme, bu sanıklara ayrıca 142 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 2 bin 202 yıl, 45 kez "mala zarar verme" suçundan da 402 yıl hapis cezası vermişti. Söz konusu 6 sanık, toplamda 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 604 yıl hapisle cezalandırılmış oldu.

Öte yandan, sanıklardan Anzor Davitiani, Artur Tengizov, Murat Murtuzaliev, Seyhun Ali Akçay, Cuma Güneş ve Ali Mostafa Ali Marzouk'a "terör örgütü üyesi olmak" suçundan çeşitli miktarda hapis cezası verildi. Sanıklardan, Ahmet Kaplan da "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmıştı.

İstinaf, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onamıştı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından dosya İstinaf'a götürüldü. İstinaf ise dosyada usulü eksiklikler tespit ederek ilk derece mahkemesine geri gönderdi. Eksiklerin giderilmesinin ardından İstinaf itirazları reddetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise dosyanın incelemesini tamamlayarak 12 Aralık'ta karar verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanık Djamel Slimani'nin; İŞİD'in İstanbul'daki evlerinden sorumlu olduğuna ilişkin beyanlar, silahlı ve bombalı eylemi gerçekleştiren ve olay yerinde ölü ele geçirilen 3 örgüt üyesinin İstanbul'a geldikten sonra kaldıkları evin tutulmasına aracılık ettiğine ilişkin tespit nedeniyle, sanığın eylemden haberdar olduğunun anlaşılması nedeniyle TCK'nın 309. maddesinde düzenlenen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin kararı onadı. "Nitelikli kasten öldürme, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme, nitelikli mala zarar verme ve nitelikli kamu malına zarar verme" suçlarından verilen kararın ise sanığın anılan suçlardan yardım eden sıfatı ile sorumlu tutulması gerektiğinden bozulmasına ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Sanıklar Anzor Davitiani, Artur Tengizov ve Ali Mostafa Ali Marzouk hakkında; silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan mahkumiyet kararlarının sanıkların IŞİD terör örgütü üyesi olduklarının sabit görülmesi nedeniyle onanmasına karar verildi. Tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal ve Halil Dursun hakkında ise; "sanıkların eylemden haberdar olduklarına ve eylemin gerçekleştirilmesi için eylemcilere yardım ettiklerine ilişkin dosya kapsamı itibariyle bir delil bulunmadığından anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, nitelikli kasten öldürme, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme, nitelikli mala zarar verme ve nitelikli kamu malına zarar verme suçlarından sorumlu tutulamayacaklarına ancak sanıkların dosyaya yansıyan eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olma suçunu oluşturacağının kabulü" ile sanıkların İŞİD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiğinden bozulmasına ve sanıkların 8 yıl 5 aydır tutuklu olmaları, 5271 sayılı CMK'nın 102/2. maddesinde öngörülen 7 yıllık tutukluluk süresinin aşılması nedeniyle de sanıkların tahliyelerine karar verildi.

Tutuklu sanık Eyyüp Demir hakkında, "eylemden haberdar olduğuna ve eylemin gerçekleştirilmesi için eylemcilere yardım ettiğine ilişkin dosya kapsamı itibariyle bir delil bulunmadığından anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, nitelikli kasten öldürme, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme, nitelikli mala zarar verme ve nitelikli kamu malına zarar verme suçlarından sorumlu tutulamayacağına ancak sanığın dosyaya yansıyan eylemlerinin İŞİD silahlı terör örgütüne fon sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunun oluşturacağının kabulü ile anılan suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiğinden" hakkındaki kararın bozulmasına ve sanığın 8 yıl 5 aydır tutuklu olması, 5271 sayılı CMK'nın 102/2. maddesinde öngörülen 7 yıllık tutukluluk süresinin aşılması nedeniyle de tahliyesine karar verildi.

Tutuklu sanık Ahmet Dizlek hakkında, eylemden haberdar olduğuna, eylemin gerçekleştirilmesi için eylemcilere yardım ettiğine ve İŞİD terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin dosya kapsamı itibariyle mahkumiyetine yeterli bir delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerektiğinden hakkındaki mahkumiyet kararlarının bozulmasına ve tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanık Ahmet Kaplan hakkında; silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kurulan mahkumiyet kararının sanığın terör örgütüne yardım kastı ile hareket ettiğine ilişkin mahkumiyetine yeterli bir delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerektiğinden bozulmasına karar verildi. Tutuklu sanık Seyhun Ali Akçay hakkında ise; İŞİD silahlı terör örgütü üyesi olduğu kabul edilmekle birlikte hakkında verilen ceza miktarının fazla bulunması nedeniyle cezanın bozulmasına karar verildi ve Akçay serbest bırakıldı.

Haklarında nitelikli kasten öldürme suçundan beraat kararları verilen 29 sanık hakkında verilen beraat kararının onanmasına, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme, nitelikli mala zarar verme, nitelikli kamu malına zarar verme, silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından verilen beraat kararlarına ilişkin ise usulüne uygun aleyhe temyiz istemi bulunmadığından" dava dosyasının iadesine karar verildi.