Işıkhan Arnavutköy\'de 2,1 milyon ilave istihdam, yüzde 7,6 işsizlik hedefini duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli biçimde gerileterek 2029 yılında yüzde 7,6 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında Arnavutköy'de iş insanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Arnavutköy Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Işıkhan, İstanbul'un ilçelerini sık sık ziyaret ederek kentin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan paydaşlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini söyledi.

Işıkhan, Arnavutköy'ün İstanbul'un hem yüzölçümü hem de üretim kapasitesi bakımından öne çıkan ilçelerinden biri olduğunu belirterek, ilçenin tarım, turizm, doğa, üretim ve ticaret potansiyeliyle İstanbul ve Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Ulaşım, lojistik, depoculuk ve e-ticaret gibi alanların ilçenin ekonomik yapısında giderek daha önemli hale geldiğini dile getiren Işıkhan, Arnavutköy'ün geleceğin iş gücü piyasasında da önemli bir role sahip olacağını kaydetti.

Işıkhan, İstanbul Havalimanı'nın da Arnavutköy'de bulunduğunu ve yılda 80 milyonun üzerinde yolcuyu ağırlayıp Avrupa'da rekorlar kırdığını belirterek, havalimanının oluşturduğu ekonomik ve sosyal ekosistemle ilçeye değer kattığını, bünyesindeki işletmeler ve sağladığı istihdamla Arnavutköy'ün önemli bir istihdam merkezi haline gelmesine katkı sunduğunu söyledi.

Merkezi yatırımların yerel kalkınma hamleleriyle güçlendirilmesinin şehirlerin gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayan Işıkhan, Arnavutköy Belediyesinin mesleki eğitim ve istihdama yönelik çalışmalarına da değindi.

Işıkhan, belediyenin ASMEK gibi projelerinin mesleki eğitim ve istihdam açısından değerli olduğunu belirterek, Arnavutköy'ün sahip olduğu potansiyelin belediyenin çalışmaları ve merkezi yatırımlarla daha ileri bir noktaya taşınacağına inandığını ifade etti.

Türkiye ekonomisi ve çalışma hayatında yeni bir dönemin eşiğinde olduklarını belirten Işıkhan, Orta Vadeli Program ile gelecek üç yılın hedeflerinin ve yol haritasının ortaya konulduğunu söyledi.

Işıkhan, "2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli biçimde gerileterek 2029 yılında yüzde 7,6 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Rekabetin belirleyici unsurları nitelikli insan kaynağı, teknoloji ve verimlilik olacak"

Bakan Işıkhan, istihdamın yalnızca sayısal olarak artırılmasının yeterli olmadığını vurgulayarak, iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi, beceri uyumsuzluğunun azaltılması, gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımının güçlendirilmesi ile yeni nesil çalışma modellerine uyumun öncelikli konular arasında bulunduğunu dile getirdi.

Dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yeni teknolojilerin üretim süreçlerinden mesleklere kadar çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğine işaret eden Işıkhan, "Bugünün ve yarının rekabetinde yalnızca sermaye, fabrika veya makine yeterli olmayacak. Rekabetin belirleyici unsurları, nitelikli insan kaynağı, teknoloji, yüksek verimlilik ve yenilikçilik olacaktır." dedi.

Işıkhan, Bakanlık olarak işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne daha kolay ulaşmasını ve iş arayanların becerilerine uygun işlerle daha hızlı buluşmasını sağlayacak mekanizmaları güçlendirdiklerini aktararak, Arnavutköy'ün özellikle sanayi, lojistik, ulaştırma ve hizmet sektörlerindeki potansiyelini önemsediklerini söyledi.

İlçedeki ekonomik hareketliliğin daha fazla yatırıma, nitelikli üretime ve istihdama dönüşmesini istediklerini belirten ışıkhan, teknoloji, yüksek katma değer ve nitelikli insan kaynağının bir araya getirilmesiyle Arnavutköy'ün ekonomik kapasitesinin daha da gelişebileceğini ifade etti.

Işıkhan, iş insanlarının üretim, yatırım ve ihracat yoluyla Türkiye'nin ekonomik gücüne katkı sağladığını vurgulayarak, her yeni istihdamın bir vatandaşa iş, bir aileye gelir ve gençlere gelecek imkanı sunduğunu söyledi.

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, yatırım, üretim ve istihdamın önündeki engellerin aşılması için çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Işıkhan, iş insanlarının görüş ve önerilerini dinlemeye ve gelecek projelerini birlikte şekillendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da ilçenin üretim, ticaret, lojistik ve istihdam açısından önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Arnavutköy'ün 22 milyon metrekarelik sanayi alanı, 200 binin üzerinde istihdamı, yaklaşık 1000 işletmesi, 22 milyar dolarlık yıllık cirosu ve 11 milyar dolarlık ihracat hacmiyle önemli bir üretim üssü olduğunu ifade eden Candaroğlu, ilçenin stratejik konumunun bu üretim potansiyelini dünyaya bağladığını dile getirdi.

Bakan Işıkhan cami açılışına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş insanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı öncesinde Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mehmet Yusuf Aydın Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Işıkhan, caminin Arnavutköy'e kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eserin Ömerli Mahallesi'ne ve ilçe sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Işıkhan, caminin yapımına vesile olan merhum Mehmet ve Yusuf Aydın'ın hatırasını yaşatan hayırsever ailelere teşekkür ederek, eserin hayata geçirilmesinde destek veren Arnavutköy Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Caminin bulunduğu Ömerli ve çevresinin fabrikaları, işletmeleri ve çalışanlarıyla İstanbul ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan önemli bir bölge olduğunu belirten Işıkhan, burada üretim ve emeğin yanında ezan ve duanın huzurunu buluşturan bir eserin yükseldiğini söyledi.

Işıkhan, "Biz çalışmayı ibadetten, dünyayı ahiretten, maddi kalkınmayı manevi kalkınmadan ayrı görmüyoruz. Camilerimiz de bu anlayışın şehirlerimizdeki en güzel sembolleridir." ifadelerini kullandı.

Caminin yalnızca namaz kılınan bir mekan olmadığını vurgulayan Işıkhan, camilerin buluşma, kardeşlik ve dayanışma mekanları olduğunu belirterek, çocukların değerlerle tanıştığı, gençlerin istikamet bulduğu ve büyüklerin huzur bulduğu yerler olduğunu kaydetti.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da caminin yaklaşık 1250 metrekarelik alanda inşa edildiğini ve 1300 kişilik ibadet kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Caminin yaklaşık 10 aylık çalışmanın ardından tamamlandığını aktaran Candaroğlu, eserin yapımına katkı sunan hayırsever Selim Aydın ve Sebahattin Aydın kardeşlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış duası yapıldı. Bakan Işıkhan, daha sonra "Mardin taşlarıyla yapılan caminin hayırlı uğurlu olmasını" dileyerek, beraberindekilerle kurdele kesip caminin açılışını gerçekleştirdi.