İskenderun'da Hamile Kadın ve 2 Çocuğu Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun'da Hamile Kadın ve 2 Çocuğu Öldürüldü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cansız bedenleri su kanalında bulundu. Eski köy korucusu T.K. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

11.02.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ı (2) öldürüp, su kanalına attığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski köy korucusu T.K. (42), adliyeye sevk edildi.

İskenderun'da 10 gün önce kaybolan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'tan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti. Çalışma kapsamında Bekbele Bitişik Yaylası'nda su kanalına gizlenmiş halde hamile anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu. Cenazeler, Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak eski köy koruyucusu T.K.'yi yakaladı. Hamile anne ile 2 çocuğunu tüfekle öldürüp, kanala attığı suçlamasıyla gözaltına alınan T.K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. T.K.'nin 2 yıl önce görevden atıldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)

İskenderun\'da Hamile Kadın ve 2 Çocuğu Öldürüldü
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İskenderun, Jandarma, Adliye, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Hamile Kadın ve 2 Çocuğu Öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 20:02:46. #1.11#
SON DAKİKA: İskenderun'da Hamile Kadın ve 2 Çocuğu Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement