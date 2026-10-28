İskenderun ve Bozyazı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen törende, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, 39. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ayhan Tüten ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.