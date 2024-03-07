İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı yüzde 41 arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yılın ilk iki ayında işe yerleştirilenlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak, yaklaşık 208 bini bulduğunu bildirdi.
Bakan Işıkhan, Pursaklar ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar milletin umudu olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Turgut Altınok'un, Pursaklar Belediyesi'nde ise Ertuğrul Çetin'in seçilmesi için parti teşkilatının yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:
"İş dünyamızın, işçi kardeşlerimizin, emekçilerimizin sorunlarının ihtiyaçlarını belirlemeye gayret ediyoruz. Bunları not alıyoruz. Çünkü çalışanlarımızın ve emekçilerimizin yaşam kalitelerini de arttırmak zorundayız. Bu çerçevede bazı rakamlar var. Bu ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem de erkeklerde hem de kadınlarda son 22 yılın en yüksek iş gücüne katılım oranını, en yüksek istihdam oranını, en düşük işsizlik oranına kavuşacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz proje ve programlarla da en iyi dönemimizi yaşıyoruz. 2024'ün ilk iki ayında işe yerleştirdiğimiz vatandaşlarımızın sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. İŞKUR aracılığıyla iki ayda 208 bine yakın vatandaşımız istihdama katıldı. Büyük bir başarı gerçekten."
"İş Pozitif Programıyla destekler tek çatı altında toplandı"
Söz konusu olumlu verilerin Türkiye ekonomisinin gücünü ve istihdama duyduğu ihtiyacı gösterdiğini vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:
"Kadın istihdam oranımız da çok önemli. Kadınlarda işe yerleştirme oranı yüzde 46'ya yükseldi. Eskiden kadınlarımız istihdamda fazla rol alamıyordu ama İş Pozitif Programımızla 10 bakanlığımız tarafından verilen girişimcilik başta olmak üzere diğer destekler tek çatı altında toplandı. Kadınların da istihdama girmesi en büyük arzumuz. Kadınlar olmadan üretimi başarma ve refahı artırma noktasında eksik kalırız. Her bir kadının potansiyeli doğrultusunda yapabileceği iş var. Gençlerimiz için öyle, engelli kardeşlerimiz için de öyle. Biz sosyal politikalarımızı bu çerçevede, bu odak doğrultusunda geliştirmeye gayret ediyoruz."
Bakan Işıkhan, AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin ardından Yunus Emre Caddesi'nde esnafı ve APC Yapı Paslanmaz Fabrikasını ziyaret etti.
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