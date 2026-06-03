İsmail Arı'nın Duruşması İçin Meslek Örgütlerinden Destek - Son Dakika
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İsmail Arı'nın Duruşması İçin Meslek Örgütlerinden Destek

03.06.2026 09:22
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BirGün muhabiri İsmail Arı, 5 Haziran'da hakim karşısına çıkıyor. Meslek örgütleri destek çağrısı yaptı.

(ANKARA) - "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla hakkında 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen BirGün muhabiri İsmail Arı, 5 Haziran'da hakim karşısına çıkıyor. Aralarında Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, ÇGD, Gazeteciler Cemiyeti ve TGS'nin de bulunduğu çok sayıda meslek örgütü ise 5 Haziran'da görülecek duruşma öncesinde "Gazetecilere Özgürlük" çağrısında bulundu.

Tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması tutukluluğunun 75'inci günü olan 5 Haziran'da saat 14.00'te Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Arı hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamaları yöneltildi. Savcılık, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını talep ederek 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar, "gizliliğin ihlali" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Böylece Arı hakkında toplam 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

BirGün TV'DEKİ AÇIKLAMALARI SUÇLAMAYA KONU OLDU

İddianamede, Arı'nın 16 Ocak 2026 tarihinde BirGün TV'de katıldığı programdaki değerlendirmelerine geniş yer verildi. Savcılık, Arı'nın programda kamu kaynaklarının vakıflara aktarıldığı, bazı yurt binalarının kamuya ait olmasına rağmen vakıfların kullanımına tahsis edildiği yönündeki ifadelerinin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu ileri sürdü. İddianamede, söz konusu açıklamaların "kamuoyunda yanlış intiba oluşturabilecek nitelikte olduğu" değerlendirmesi yapılarak, bu ifadelerin halk arasında gerçeğe aykırı bilgi yayılmasına neden olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DA DOSYADA

Savcılık, Arı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı üç ayrı paylaşımı da suçlama konusu yaptı. İddianamede, bir imam hatip lisesinin yapım süreci ve inşaat alanında bulunduğu belirtilen tescilli yapılara ilişkin paylaşımların "dezenformasyon içerdiği" ileri sürüldü. Bu değerlendirmeye dayanak olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuya ilişkin açıklamalarına atıfta bulunuldu. Savcılık, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgi yayılmasına neden olabilecek nitelikte olduğunu öne sürdü.

"TORPİL ÇARKI" PAYLAŞIMI DA SUÇLAMA KONUSU OLDU

İddianamede, hakim ve savcı alımlarındaki mülakat süreçlerine ilişkin Arı'nın yaptığı ve kamuoyunda "torpil çarkı" iddiası olarak bilinen paylaşım da yer aldı. Savcılık, paylaşımın yargı mensuplarına ilişkin olumsuz bir algı oluşturduğunu ileri sürerek, yazılı sınav yerine siyasi referanslarla atama yapıldığı yönünde yanlış kanaat oluşmasına neden olduğunu iddia etti. İddianamede, paylaşımın kamu barışını bozmaya elverişli olduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi.

YUNUS EMRE VAKFI HABERLERİ DE DOSYADA

Arı'nın kamuoyunda "Yunus Emre Vakfı yolsuzluk dosyası" olarak bilinen soruşturmaya ilişkin haber paylaşımı da iddianamede suç unsuru olarak gösterildi. Savcılık, söz konusu paylaşımların da kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, haber içeriklerinin soruşturma süreçlerini etkileyebilecek nitelikte olduğunu ileri sürdü.

"GİZLİLİĞİN İHLALİ" SUÇLAMASI

İddianamede ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada kısıtlama kararı bulunmasına rağmen Arı'nın soruşturma dosyasına ilişkin paylaşım yaptığı belirtildi. Savcılık, bu nedenle Arı'nın soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla ayrıca cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, soruşturma dosyasına ilişkin bilgilerin paylaşılmasının yargısal süreci etkileyebileceği ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini tehlikeye düşürebileceği öne sürüldü.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMALARINA ATIF

İddianamede dikkati çeken unsurlardan biri de bazı paylaşımlar yönünden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamalarına doğrudan atıf yapılması oldu. Savcılık, söz konusu açıklamaları delil ve değerlendirme gerekçeleri arasında göstererek Arı'nın paylaşımlarının "açıkça dezenformasyon içerdiği", kamuoyunda yanlış kanaat oluşturduğu ve soruşturma süreçlerini etkileyebileceği görüşünü dile getirdi.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN DURUŞMA ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI

Duruşma öncesinde aralarında Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) bulunduğu çok sayıda gazetecilik meslek örgütü, basın özgürlüğü kuruluşu ve medya temsilcisi ortak açıklama yaptı.

Meslek örgütleri, İsmail Arı'nın serbest bırakılması çağrısında bulunarak, 5 Haziran'da Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşma öncesinde saat 13.00'da yapılacak olan basın açıklamasına katılım çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmail Arı'nın Duruşması İçin Meslek Örgütlerinden Destek - Son Dakika

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