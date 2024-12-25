İsmet İnönü, Vefatının 51. Yılında Anıldı

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(İSTANBUL) - Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51'inci yılında Maçka İnönü Parkı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlikte konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İsmet İnönü, yalnızca geçmişin kahramanı değil, geleceğe dair vizyonuyla da örnek bir liderdir. Bugün onun adil, barışçı ve vizyoner liderliği, sosyal demokrasi mücadelesi verenler için rehber olmaya devam etmektedir" dedi.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51'inci yılında Maçka'daki İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen, CHP ilçe yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İsmet İnönü'nün zor dönemlerin güçlü insanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Balkan Harbi'ni yaşar. Yenilgiyi görür, Dünya savaşında Sina ve Filistin cephesinde vuruşur işgalcilerle. Mondros Mütarekesini de görür, Sevr'in imzalandığını da. Sonra ya istiklal ya ölüm diyenlere katılır. Mustafa Kemal'in yoldaşı olur. Birlikte Anadolu ve Rumeli'de direniş ateşlerini yakarlar. Bir avuç insan, bir avuç vatansever asker, bir avuç kahraman. Biliyorlar ya olacaklar, ya ölecekler. ya darağacı ya hürriyet. ya Anadolu kurtulacak, ya da onlar yok olacaklar! İşte bu ruhla, 4 yıl direniş örgütlediler! Selanikli bir yetim Mustafa Kemal Atatürk, memur bir babanın oğlu İsmet Paşa! Bu halkın evlatları. Bu toprağın çocukları. Saltanatlar çöker, saraylar yıkılır, düşman savrulur ve istiklal ilan olunur. Sevr Antlaşması'nın tarihin çöp sepetine atılmasında, Kuruluş senedimiz Lozan'ın altında İsmet Paşa'nın imzası vardır. İsmet İnönü hayatı boyunca postalını ilk defa Lozan'da çıkarmış, üniforma yerine ceket giymeye o zaman başlamıştır. Küllerinden doğan yeni bir ülke, yeni devlet ve yeni bir toplum vardır: Adı Cumhuriyettir. İsmet Paşa, artık İsmet İnönü'dür."

"İsmet İnönü, Cumhuriyet kuran bir devrimcidir"

Bülent Ecevit'in İsmet İnönü ile CHP'nin başına geçmek için kıran kıran mücadele verdiğini ve CHP'nin başına geldiğinde ise Ecevite bayrağı asilce devrettiğini hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Devlet adabını korudu. Memleket için çalıştı. İsmet İnönü; Cumhuriyet kuran bir devrimcidir. Ülkeyi ileri taşıyan bir demokrattır. İsmet İnönü zor günlerin güçlü adamıdır. İsmet İnönü Türkiye'dir. İsmet İnönü bu topraklarda 'kimse yoksa biz varız' diyen cesarettir. 20'li yaşlarında cephede, 80 yaşında arabasını kurşunlayanların suikast girişiminde de ülkesi için kelleyi koltuğa alan kişidir İsmet İnönü. İsmet İnönü, ayağımızı bastığımız topraklardır. İsmet İnönü daima ileriyi hedefleyen CHP'dir. İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşıdır. İsmet İnönü, yalnızca geçmişin kahramanı değil, geleceğe dair vizyonuyla da örnek bir liderdir. Bugün onun adil, barışçı ve vizyoner liderliği, sosyal demokrasi mücadelesi verenler için rehber olmaya devam etmektedir. İsmet İnönü'nün tarihsel önemini anlamak ve savunmak bağımsızlık mücadelesini, Cumhuriyet'in kazanımlarını ve demokrasiyi savunmaktır. İnönü'nün mirası, karalamalara karşı savunulmayı ve geleceğe taşınmayı hak eden bir mirastır. Bu duygu ve düşüncelerle; İsmet İnönü başta olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum."