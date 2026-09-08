İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 13 yılın ardından yeniden aday olmayacağını duyurdu - Son Dakika
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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 13 yılın ardından yeniden aday olmayacağını duyurdu

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 13 yılın ardından yeniden aday olmayacağını duyurdu
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıldır sürdürdüğü göreve yeniden aday olmayacağını açıkladı. Bahçıvan, seçimlerde aday olan Ender Yılmaz'a destek vereceğini belirtti.

(İSTANBUL) İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıldır sürdürdüğü İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden aday olmayacağını açıkladı. Bahçıvan kararını duyurduğu basın toplantısında, "Benim için asıl kıymetli olan, her zaman susmamış olmamızdır. Doğru bildiğimiz gerçekleri, kimsenin karşısında veya yanında konumlanma hesabı yapmadan, kurumumuzun ve sanayiciliğimizin vakarına yakışan bir dille söylemiş olmamızdır. Eleştirirken ülkemizin iyiliğini düşündük. Destek verirken kurumsal bağımsızlığımızı koruduk. Hiçbir zaman umutsuzluk üretmedik; her sorunun yanına bir çözüm koyduk" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıldır sürdürdüğü İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden aday olmayacağını açıkladı. İSO Odakule'de  düzenlenen basın toplantısında kararını açıklayan Bahçıvan, "İnsan hayatında bazı görevler vardır; onlara sahip olunmaz, onlar bir süreliğine taşınır. Makamların gerçek değeri ne kadar uzun süre tutulduklarıyla değil, hangi ilkelerle ve nasıl bırakıldıklarıyla ölçülür. Bugün içimde bir eksiklik değil; görevimi bütün gücümle yapmış, söylemem gereken sözü zamanında söylemiş ve bu büyük kuruma hizmet etmiş olmanın huzuru var. Bu karar bir vedadan çok, aynı zamanda bir teşekkürdür. Bana güvenen sanayicilerimize, Meslek Komitelerimize, Meclisimize, Yönetim Kurullarımıza, Genel Sekreterliğimiz başta olmak üzere, danışmanlarımıza, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve sesimizi kamuoyuna ulaştıran siz değerli basın mensuplarına yürekten teşekkür ederim" dedi.

"DOĞRUYA DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ DEDİK"

Başkanlık dönemi boyunca pusulasının "güçlü sanayi için doğruya doğru, yanlışa yanlış demek" olduğunu belirten Bahçıvan, görev süresince yaptığı önemli çalışmalara yönelik hatırlatmalarda bulundu. İSO'nun görevinin yalnızca verileri açıklamak, sorunları sıralamak veya gelişmeleri uzaktan izlemek olmadığını, üretimin olduğu yerde durmak, riski önceden görmek, sanayicinin sesini karar alıcılara taşımak ve eleştiriyi mutlaka çözüm önerisiyle birlikte sunmak olduğunu belirten Bahçıvan, şunları söyledi:

"Biz hep şuna inandık: Üretimin nefes alması, Türkiye'nin nefes almasıdır. Sanayicinin güçlenmesi, ülkemizin güçlenmesidir. 'Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır' dedik ve bu ilkeyi rehber edindik.

Görev yıllarımız kolay yıllar değildi. Küresel finansal dalgalanmaları, kur şoklarını, ticaret savaşlarını, Covid salgınını, tedarik zinciri kırılmalarını, enerji krizini, savaşları, deprem felaketini, yüksek enflasyonu ve çok ağır finansman koşullarını birlikte yaşadık. Her krizde sanayici üretimi sürdürmeye, istihdamı korumaya ve ihracat pazarlarını kaybetmemeye çalıştı.

Biz de İSO olarak sanayiciyi yalnız bırakmamak için hizmet kapasitemizi büyüttük; yeni şubeler, yeni çalışma alanları ve dönüşüm odaklı şube ve hizmetlerle Odamızı üyelerimize daha yakın hale getirdik. Ama hizmet etmek kadar, karar alıcıları zamanında uyarmak da sorumluluğumuzdu. Zaman, uyarılarımızın haklılığını gösterdi"

"BENİM İÇİN AZIL KIYMETLİ OLAN HER ZAMAN SUSMAMIŞ OLMAMIZDIR"

En büyük gurur; her zaman, her açıdan susmamak ve doğruları söylemek olduğunu belirten Bahçıvan şöyle devam etti:

"Bugün geriye baktığımda en büyük gururum, 'pozitif ve gerçekçi' birçok sözümüzün sizler aracılığıyla kamuoyunda ve hatta kamu otoritesinde geniş yankı ve onay bulması değil. Benim için asıl kıymetli olan, her zaman susmamış olmamızdır. Doğru bildiğimiz gerçekleri, kimsenin karşısında veya yanında konumlanma hesabı yapmadan, kurumumuzun ve sanayiciliğimizin vakarına yakışan bir dille söylemiş olmamızdır. Eleştirirken ülkemizin iyiliğini düşündük. Destek verirken kurumsal bağımsızlığımızı koruduk. Hiçbir zaman umutsuzluk üretmedik; her sorunun yanına bir çözüm koyduk. Kamu, özel sektör, finans dünyası ve akademi arasında ortak aklın mümkün olduğuna inandık. İSO'nun sesini yalnızca yüksek değil, daha güvenilir kılmaya çalıştık. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Bu başarı sadece şahsıma ait değildir. Yönetim Kurulu üyelerimizin, Meclisimizin, meslek komitelerimizin, profesyonel kadromuzun ve her koşulda üretmeye devam eden sanayicilerimizin ortak emeğidir"

ENDER YILMAZ'A DESTEK AÇIKLAMASI

"Bugün başkanlık sorumluluğunu kendi istek ve irademle bırakmanın huzurunu yaşarken, sanayimizin geleceğine dair inancım sanayiciliğe başladığım ilk günkü kadar güçlüdür. Görevimi huzurla devrediyorum; fakat Türkiye'nin üretim davasına olan inancımı devretmiyorum. O inanç, hepimizin ortak emaneti olarak yaşamaya devam edecek" sözleriyle yeniden aday olmayacağını açıklayan Bahçıvan, İSO seçimlerinde Başkan adayı olduğunu açıklayan Ender Yılmaz'a gereken desteği vereceklerini de vurguladı. Bahçıvan, şunları söyledi:

"Sakinliği, zarafeti, kavgadan uzak olgun davranışlarıyla camiamızın sevilen bir sanayicisi olan kardeşim Ender Yılmaz'ın; İstanbul Sanayi Odası'nın marka değerini koruyacağına hatta geliştirip daha ileri noktalara taşıyacağına yürekten inanıyor, kendisine güveniyor ve başarılar diliyorum. Yolu açık olsun"

Kaynak: ANKA

İstanbul Sanayi Odası, Erdal Bahçıvan, Ender Yılmaz, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 13 yılın ardından yeniden aday olmayacağını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 13 yılın ardından yeniden aday olmayacağını duyurdu - Son Dakika
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