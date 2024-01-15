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İspanya, ABD'nin Kızıldeniz'deki misyonuna katılım için öneri üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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İspanya, ABD'nin Kızıldeniz'deki misyonuna katılım için öneri üzerinde çalışıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere ile hava saldırıları yapan ABD'nin Kızıldeniz'deki misyonuna katılım için gelen öneri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sanchez, İspanya'nın gemi veya askeri malzeme göndermeden sadece subay katılımı sağlamasına ilişkin ABD'nin getirdiği iddia edilen öneriyle ilgili soruya cevap vermedi. İspanya'nın mevcut durumda BM, AB ve NATO'daki farklı misyonlarda 3 binden fazla askeriyle katılım sağladığını belirten Sanchez, Kızıldeniz'deki durumun ise bunlardan farklı olduğunu söyledi.

İspanya, ABD\'nin Kızıldeniz\'deki misyonuna katılım için öneri üzerinde çalışıyor
15.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:42
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yemen'de Husilere yönelik İngiltere ile hava saldırıları yapan ABD'nin Kızıldeniz'deki misyonuna katılım için gelen öneri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Sanchez, İspanya devlet radyosu RNE'ye verdiği demeçte, Kızıldeniz'deki misyona İspanya'nın gemi veya askeri malzeme göndermeden sadece subay katılımı sağlamasına ilişkin ABD'nin getirdiği iddia edilen öneriyle ilgili soruya cevap verdi.

ABD'nin Kızıldeniz misyonuna bir şekilde katılım sağlaması için İspanya'ya teklifte bulunduğunu doğrulayan ancak bunun içeriğiyle ilgili detay vermeyen Sanchez, "gelen öneri üzerinde çalıştıklarını" aktardı.

"Karşı çıkmayacağız ama nasıl bir katılım olacak göreceğiz." diyen Sanchez, İspanya'nın mevcut durumda Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve NATO'daki farklı misyonlarda 3 binden fazla askeriyle katılım sağladığını, Kızıldeniz'deki durumun ise bunlardan farklı olduğunu söyledi.

Sanchez, İspanya'nın "kendi kararlarını aldığını ve hiçbir ülkenin İspanya'ya nereye müdahale edileceğini söyleyemeyeceğini" vurguladı.

Sanchez, Savunma Bakanı Margarita Robles'in geçen hafta yaptığı, İspanya'nın Kızıldeniz'deki misyona katılmayacağıyla ilgili açıklamaları hakkında ise herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçındı.

Robles, "İspanya barışa sıkı sıkıya bağlı bir ülkedir ve misyonlara katılma kararlarını buna göre değerlendirir. Açık bir şekilde dünyada barışı savunuyoruz. Kızıldeniz'dekine katılmayacağımızı da baştan beri söyledik." demişti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, İspanya, Yemen, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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