İspanya Dışişleri Bakanı, AB'nin Venezuela'ya yaptırım uygulamasına öncülük ediyor - Son Dakika
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İspanya Dışişleri Bakanı, AB'nin Venezuela'ya yaptırım uygulamasına öncülük ediyor

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Venezuela'da yapılan devlet başkanı seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve AB'nin ortak karar almasına ve gerekirse yaptırım uygulamasına öncülük ettiklerini söyledi. Albares ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınadı ve AB'nin sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

29.08.2024 11:47
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçim sonuçlarını tanımadıkları Venezuela'ya karşı AB'nin ortak karar almasına ve gerekirse bu ülkeye yaptırım uygulamasına öncülük ettiklerini söyledi.

Albares, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

"İspanya, Venezuela ile ilgili AB'den yapılan tüm açıklamalarda itici güç oldu." diyen Albares, "Venezuela'da seçim sonuçları şeffaf ve demokratik bir şekilde doğrulanmadan hiçbir seçim sonucu ve zafer tanınmayacaktır. Bu, bugünkü toplantı sonunda da net bir şekilde yinelenecektir." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Gözlemcilerin raporları da çok ciddi şüpheler ortaya koyuyor. Bu seçim sonuçları demokratik bir garanti vermiyor. Her zaman diyalogdan ve müzakereden yanayız ama zaman geçti bu sonuçları göremeyeceğiz. Bundan sonra Venezuela'ya karşı ne yapabileceğimizi konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albares, Venezuela'ya karşı AB'nin ortak karar almasına ve gerekirse bu ülkeye yaptırım uygulamasına öncülük ettiklerini dile getirdi.

Venezuela'da muhalefetin devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez'in bugünkü AB Dışişleri Bakanları toplantısına video konferansla canlı bağlanarak ülkesindeki durumu aktaracağını kaydeden Albares, "akıllı ve ortak kararla hareket etmek istediklerini, gerekli analizleri yapacaklarını ve ileriye dönük atılacak adımları belirlemek istediklerini" vurguladı.

Albares, "Venezuela'da hükümet ve muhalefetin birlikte masaya oturması ilk adım olabilir." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Venezuela'daki durumu AB'de her ülke bizim kadar yakın tanımıyor. 200 bin Venezuelalı İspanya'da yaşıyor. Venezuela ile çok yakın ve köklü tarihi, ekonomik, sosyal ilişkilerimiz var. Venezuela ile ilgili şüphesi olan meslektaşlarımı ikna etmeye çalışacağım."

" Gazze'de hemen ateşkesin sağlanması için AB artık sesini yükseltmeli"

Öte yandan AB Dışişleri Bakanlarının ele alacağı diğer bir konunun, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırıları olacağını kaydeden Albares, "Şimdiye kadar 40 bin masum Filistinli öldürüldü. Gazze'de olanlar tamamen kabul edilemez. Gazze'de hemen ateşkesin sağlanması için AB artık sesini yükseltmeli. Batı Şeria'da dün yaşananlar da çok ciddidir. Bu şiddet seviyesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

AB'nin İsrail ile arasındaki anlaşmaları askıya alma olasılığının bugünkü toplantılarda ele alınıp alınmayacağı sorusuna da cevap veren Albares, "Şiddeti durdurmak için her yolu analiz edeceğiz." dedi.

Albares ayrıca, " Rusya'nın insanlık dışı bir şekilde Ukrayna'daki enerji sektörünü vurmaya devam ettiğini, bu ülkedeki enerji üretiminin yüzde 60'ının çalışmaz hale getirildiğini" belirterek, İspanya olarak Ukrayna'ya yeni jeneratör bağışında bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya Dışişleri Bakanı, AB'nin Venezuela'ya yaptırım uygulamasına öncülük ediyor - Son Dakika

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