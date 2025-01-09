İspanya Dışişleri Bakanı Lübnan ve Suriye'ye Gidiyor

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in gelecek hafta başında Lübnan ve Suriye'ye gideceği bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Albares'in, ilk durağının Lübnan olacağı, kasımda yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla belirlenen 60 günlük sürenin sonuna doğru Lübnan'daki siyasi liderlerle görüşeceği kaydedildi.

Bakan Albares'in bu ülkede görevli Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) ziyaret edeceği kaydedilen açıklamada, Lübnan'dan sonra Suriye'ye geçeceği ve 8 Aralık'ta Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni yönetimin temsilcileriyle görüşeceği ifade edildi.

Albares'in, Şam'daki etnik ve dini azınlıkların bağlı olduğu bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapacağı kaydedilen açıklamada, İspanyol Bakan'ın, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin işkence üssü olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ni de gezebileceği aktarıldı.

Açıklamada Albares'in, İspanya'nın Şam Büyükelçiliğinde 2012 yılında indirilen İspanya bayrağının 13 yıl aradan sonra, tekrardan göndere çekilme törenine katılacağı da kaydedildi.

İspanyol Bakan Albares, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot 3 Ocak'ta Şam'a yaptığı ziyaretten sonra bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinden Suriye'ye giden üçüncü dışişleri bakanı olacak.