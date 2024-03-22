İspanya, Malta, İrlanda ve Slovenya Filistin devletinin tanınması konusunda ortak karar aldı

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Malta, İrlanda ve Slovenya ile birlikte "uygun koşullar ortaya çıkması halinde" Filistin devletinin tanınmasına yönelik ortak karar almalarının, "adil bir karar olduğunu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların çözümüne yardımcı olabileceğini" belirtti.

Sanchez, Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Zirvesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Acil bir ateşkes ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasına yönelik çağrımı yineliyorum." diyen Sanchez, İrlanda, Slovenya ve Malta ile vardıkları, "uygun koşullar ortaya çıkması halinde Filistin devletinin tanınması" kararının ateşkesin sağlanmasına yardımcı olacağını aktardı.

Sanchez, "Bizim açımızdan, bu yasama organında Filistin devletini tanıma isteğimizi her zaman ifade ettik. Bu fikre diğer AB ülkelerinin de ortak olduğunu biliyoruz. O yüzden bu adımı birlikte atmak istiyoruz. Zamanla kalıcı bir barışın temellerini atabilmek için kararlı bir adım olması gerekir. Bu nedenle karar vereceğimiz anı iyi ayarlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Dünyada, Filistin'i tanıyan 130'dan fazla ülke var. Bunun ideolojiyle hiçbir ilgisi yok. Adil bir karar aldığımızı düşünüyorum." diye konuşan Sanchez, İspanya'nın hedefinin "bölgede güvenliği artırmak, barış sürecine yardımcı olmak ve şiddetin sona ermesine yardımcı olmak" olduğunu vurguladı.