İspanya ve Portekiz'den Barış Konferansı Çağrısı - Son Dakika
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İspanya ve Portekiz'den Barış Konferansı Çağrısı

İspanya ve Portekiz, İsrail-Filistin sorunu için uluslararası barış konferansı düzenlenmesini istedi.

22.10.2024 12:20
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İspanya ve Portekiz hükümetleri, İsrail- Filistin meselesine iki devletli çözüm amacıyla Orta Doğu'ya ilişkin uluslararası bir barış konferansının "mümkün olan en kısa sürede" düzenlenmesini talep etti.

Portekiz'in Faro kentinde yarın yapılacak İspanya-Portekiz 35. Hükümetlerarası Zirvesi öncesinde her iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları Madrid'de toplanarak, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ile Afrika'daki durumla ilgili dış politika ve savunma konularında örtüştüklerini teyit eden ortak açıklama yaptı.

Akdeniz'in batısındaki iki komşu ülke, İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletli çözümde ilerleme kaydedilmesi amacıyla Orta Doğu'ya ilişkin uluslararası bir barış konferansının "mümkün olan en kısa sürede" yapılması çağrısında bulundu.

İki devletli çözümün Orta Doğu için "tek çözüm" olduğunu vurgulayan ve bu yönde "somut ve geri dönülemez adımlar atılmasını" talep eden İspanya ve Portekiz, İsrail'in Lübnan'daki BM barış misyonuna yönelik saldırılarını kınayarak, bölgesel savaşın önlenmesi için mevcut durumun kontrol altına alınmasını istedi.

Ortak açıklamada ayrıca Filistin Ulusal Yönetimine desteklerini vurgulayan iki ülke, Hamas tarafından tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardım girişlerinin yapılmasını talep etti.

Diğer yandan İspanya ve Portekiz, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya desteklerini yineleyerek, barışı korumanın bir yolu olarak savunmaya yatırım yapma ihtiyacına ve diplomasi diyaloğunu güçlendirmeye vurgu yaptı. İki ülke, savunma sanayilerinin ortak çalışmasını kolaylaştırmayı amaçlayan girişimleri teşvik etme taahhüdünde bulundu.

Kaynak: AA

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